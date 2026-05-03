健康醫療網》偏鄉看診揪出部落婦女自體免疫疾病 馬偕醫：莫名「累累的」要留意

政府近年來對於B、C肝炎防治著力甚深，透過篩檢或病史追蹤、腹部超音波等檢查，診斷出異常個案，陳席軒醫師表示，PBC患者因症狀不明顯，只是偶爾會覺得「累累的」，有時候皮膚會感到搔癢，但症狀都不至於太嚴重，以至於較少早期發現。

◎ 健康醫療網

馬偕紀念醫院消化科系資深主治醫師陳席軒（左）長期投入尖石B、C肝篩檢，定期前往尖石鄉為民眾進行腹部超音波檢查 。（取自貼文）現年57歲的女子拉娃，平日飲食清淡且無飲酒習慣，也沒有B肝與C肝病史，卻在馬偕醫院的偏鄉醫療服務中，被檢查出罹患「原發性膽汁性膽管炎（PBC）」，她37歲的妹妹也有同樣疾病。消化科系資深主治醫師陳席軒表示，PBC為自體免疫性疾病，患者中以女性罹患率較男性高，因症狀不明顯，只是偶爾會覺得「累累的」，所以較少早期發現，而若早期發現後並規律治療，有助降低病程進展至肝硬化的風險。

不菸不酒、無B肝C肝仍中鏢 偏鄉醫療服務揪出PBC

拉娃來自新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯部落，過去沒有B肝與C肝病史，平日飲食清淡且無飲酒習慣，7年前因生活壓力與勞動，長期感到疲累，後來抽血發現黃疸指數偏高、肝功能異常，且膽固醇超標，陳席軒醫師為她進行腹部超音波檢查時，發現肝臟出現慢性發炎後的質地改變，進一步檢查後確定罹患的是自體免疫性疾病原發性膽汁性膽管炎。

請繼續往下閱讀...

女性較常見 醫療團隊擴檢家人再發現妹妹也確診

陳席軒醫師表示，由於PBC屬於自體免疫疾病，且女性罹患率較男性高，醫療團隊特別針對拉娃的女性家人進一步檢查，最終在去年找到37歲的妹妹也有同樣疾病，目前姐妹倆人都是尖石鄉秀巒衛生室固定追蹤的個案，持續規律服藥治療中。

馬偕紀念醫院外科部副主任林俊昌曾說，原發性膽汁性膽管炎是一種慢性進行性自體免疫疾病，目前醫療無法根治，免疫細胞會破壞肝臟中的小膽管，形成膽汁淤積、發炎，若病人對藥物治療反應不佳，最終將導致肝纖維化與肝硬化。另據統計，因罹患PBC而需要肝臟移植者，約占全台灣肝臟移植個案的1至2成。

症狀不典型易延誤 「肝炎防治計畫」助早期發現

政府近年來對於B、C肝炎防治著力甚深，透過篩檢或病史追蹤、腹部超音波等檢查，診斷出異常個案，陳席軒醫師表示，PBC患者因症狀不明顯，只是偶爾會覺得「累累的」，有時候皮膚會感到搔癢，但症狀都不至於太嚴重，以至於較少早期發現，所幸透過政府近年的《國家肝炎及肝癌防治計畫》，幫助潛在患者早期發現並規律治療，避免病程進展至肝硬化。

新竹縣尖石鄉受限於地處偏遠，山區幅員遼闊，平均海拔均1500公尺以上，後山長期仰賴馬偕紀念醫院醫療團隊給予支援與協助，至今已達25年，院方並於秀巒衛生室長期派駐1名醫師及3名護理師，服務範圍包括田埔、秀巒、錦路、養老、泰崗、新光、鎮西堡、司馬庫斯、玉峰、石磊、馬里光、抬耀等尖石後山部落，提升偏鄉醫療的可近性。馬偕尖石IDS計畫25週年，由馬偕紀念醫院董事長李奇龍（前排左3）及總院長張文瀚（前排右3）攜手健保署北區業務組組長張温温（前排中）帶領醫療團隊成員赴司馬庫斯舉辦大型醫療服務活動與急救種子訓練 。（取自貼文）

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄報導偏鄉看診揪出部落婦女自體免疫疾病 馬偕醫：莫名「累累的」要留意





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法