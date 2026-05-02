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自由開講》被忽略的退休十年，正在改變台灣系列（上）問題篇

2026/05/02 11:00

◎ 謝旻憲

退休十年：台灣最被忽略的人生階段

台灣已進入超高齡社會，但我們對「老後生活」的準備，仍停留在兩種選項：住進機構，或回到家庭。這樣的想像，忽略了一段關鍵卻幾乎不存在於政策視野中的人生階段——退休後、失能前的那十多年。

台灣已進入超高齡社會，但我們對「老後生活」的準備，仍停留在兩種選項：住進機構，或回到家庭；示意圖。（歐新社檔案照）台灣已進入超高齡社會，但我們對「老後生活」的準備，仍停留在兩種選項：住進機構，或回到家庭；示意圖。（歐新社檔案照）這段時間，其實是多數人一生中最自由的階段。沒有工作壓力，身體仍具行動力，經濟也相對穩定。然而，正是在這段時間，我們幾乎沒有提供任何新的生活選擇。現行政策高度集中在長照體系，著力於失能、半失能者的照護需求。這當然重要，但也意味著，我們把資源放在「問題發生之後」，卻忽略了「問題尚未發生之前」的關鍵十年。

於是，多數健康長者被擠在不適合長住的城市空間裡。老舊公寓缺乏無障礙設計，生活節奏單一，社交圈逐漸縮小。有人選擇幫子女帶孫填補時間，有人開始頻繁出國或短期旅居，但這些，都難以成為穩定的生活模式。

更值得注意的是，這種「沒有選項」的狀態，正在悄悄改變長者的心理結構。當生活缺乏期待與目標，人的行動力與社交意願會逐漸下降，進而影響健康狀態。也就是說，空白的不只是時間，而是一整段被浪費的生命能量。我們很少問一個問題：如果不進機構、不依附家庭，退休之後，還有沒有第三種生活？

當一整個世代的健康長者缺乏適合的生活場景，他們的活力與能力便無法被轉化為社會資源，反而可能提早走向孤立與失能務；示意圖。（高雄市衛生局提供）當一整個世代的健康長者缺乏適合的生活場景，他們的活力與能力便無法被轉化為社會資源，反而可能提早走向孤立與失能務；示意圖。（高雄市衛生局提供）這個問題之所以重要，是因為它不只是個人選擇，而是整體社會的結構議題。當一整個世代的健康長者缺乏適合的生活場景，他們的活力與能力便無法被轉化為社會資源，反而可能提早走向孤立與失能。換句話說，我們今天看到的長照壓力，某種程度上，正是因為前端沒有被好好設計。

如果把退休視為人生的第二段開始，而不是逐步退出的過程，那麼，這十年就不該被浪費在等待與過渡，而應該被重新經營。問題在於，我們是否準備好，用不同的方式來看待「變老」這件事？

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

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