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自由開講》菸害防制法應修法 納入電子煙「持有」管制

2026/05/03 09:30

◎ 葉昱呈

桃園某國小班級查獲七名學童持有電子煙，引發社會譁然。學童係透過手機搜尋賣家，並以LINE完成交易，此一現象已無法再以教育偏差或校園管理事件理解，而是違法電子煙已透過數位工具，實質滲透未成年生活場域。

桃園市某所國小老師PO文表示全班有7個學童持有電子菸。示意圖。（資料照）桃園市某所國小老師PO文表示全班有7個學童持有電子菸。示意圖。（資料照）首先，《菸害防制法》於二○二三年修正後雖全面禁止電子煙之製造、輸入與販賣，但立法選擇刻意排除「持有」之可罰性，使整體管制結構出現漏洞，導致執法機關即便於校園查獲電子煙，亦無法直接對持有人處罰，形同法律效力僅止於宣示與教育層次，無法進入強制規範領域。

其次，電子煙交易已完全數位化並隱形化，透過Instagram廣告導流、私訊聯繫、LINE成交及超商取貨之流程，已構成完整且可複製之供應鏈結構。此種模式之法律本質，並非傳統零售行為，而是以社群平台為入口、以通訊軟體為交易場域之去實體化違法市場。其特徵在於匿名性高、斷點分散、復原成本低，使傳統查緝依賴之「實體據點模式」全面失效。

當違法電子煙廣告得以長期存在於社群平台，並透過演算法擴散觸及未成年人時，平台已非單純資訊中介，而是實質交易促成者。然而現行制度並未課以注意義務或風險控管義務，此一落差，已構成典型的規範失衡。

筆者建議衛福部可朝以下四個方向修法：

一、應明確納入電子煙「持有」之處罰，使電子煙管制不再淪為選擇性規範，而能落實全面且一致的規範效力。

二、應課予網路平台「主動監測、即時下架與違規通報」之法定義務，以回應數位市場現實。

三、對於摻毒或高危害電子煙行為，應提高刑責，並明確納入毒品危害體系處理。

四、應廢除「限期改善」作為違規常態處理機制，改採即時沒入與銷毀，以切斷再流通可能性。

菸害防制法2023年3月22日修正施行，電子煙及未經健康風險評估審查通過的加熱菸皆屬違法產品；示意圖。（資料照，新北市衛生局提供）菸害防制法2023年3月22日修正施行，電子煙及未經健康風險評估審查通過的加熱菸皆屬違法產品；示意圖。（資料照，新北市衛生局提供） 當法律仍以工廠與店面為治理對象，電子煙市場就不可能消失，只會持續轉型。此次校園電子煙事件之真正意義，不在於七名學童個案持有電子煙，而在於一個更嚴峻的事實已然浮現：制度已被市場技術性繞越，而法律尚未跟上腳步。

（作者為公務員）

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