自由開講》國民黨與中國大媽

◎ 愚工

國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車日前疑遭裝設追蹤器，引發藍綠攻防。國民黨文傳會主委尹乃菁於4月15日稱，手中握有相關證據，包括追蹤器與恐嚇信，並強調此事在民主國家極為嚴重，甚至警告總統賴清德「你就等著卸任以後，天天到高檢署和法院去報到吧！」。

國民黨副主席李乾龍（左二）傳座車遭人裝設定位追蹤器，另收到恐嚇信，但李不願提告。（資料照）總統府隨即嚴正反擊，要求國民黨提出證據報案提告。

弔詭的是，當事人李乾龍本人態度低調，當警方16日主動登門並多次勸說報案，他則表示「這不是什麼大事」、「不想浪費社會資源」，並且追蹤器已不在手中。婉拒報案。

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國民黨這種異常態度有如妙齡少女到處嚷嚷被某甲性侵，卻又以「不願意浪費司法資源」，「不願意自己被二度傷害」為由，拒不提出對某甲的控告。類似的真實案例發生在中國，一位五十多歲的大媽在暗巷被性侵，警察找上門後，這位大媽竟說，對方是「年輕力壯的帥小伙，我也沒吃虧」及「不想再提這件傷心事」為由婉拒警方的好意，完全把法律尊嚴、自己的名節與身心受創拋之腦後。國民黨上述的反映，跟這位中國大媽的反應異曲同工，似乎也認為自己賺到了，既潑了民進黨一身髒水達到政治目的，又深化台灣社會對立，自己還賺到了聲量〜

國民黨這種異常態度有如妙齡少女到處嚷嚷被某甲性侵，卻又以「不願意浪費司法資源」，「不願意自己被二度傷害」為由，拒不提出對某甲的控告；情境照。（資料照）李乾龍座車遭裝設追蹤器事件本質上是韓國瑜座車遭裝設追蹤器

事件的2.0，當年韓國瑜身邊的黑衣人也是指證歷歷，喧聲人證物證在握，卻又基於「這不是什麼大事」、「不想浪費社會資源」的理由不願提告，完全是中國大媽的價值觀，國民黨這種惡質政治操作，蔑視國人智商的劣質心態，令人扼腕。

（作者從商）

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