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自由開講》退休警消高喊依法行政，陳抗訴求凌駕憲法界線

2026/05/02 18:00

◎ 蕭惟欣

日前，七百多名南部退休警消至行政院南服中心前陳抗，高呼「法律通過了，政府要執行」、「依法行政、還我公道」、「不編預算，就是違法」。此一論述看似訴諸法治，實則誤解法治，甚至已偏離憲政秩序的基本原則，更在本質上顛倒了「依法行政」的真正意義。

自由開講》退休警消高喊依法行政，陳抗訴求凌駕憲法界線南台灣警消集結行政院南服中心陳抗。（資料照）

首先，法律的通過，從來不等於可以無條件執行。當法律內容本身涉及重大違憲疑慮時，行政機關不僅得暫緩執行，更負有優先維護憲法的義務。立法院三讀修正《警察人員人事條例》，將退休所得替代率上限提高至八成，已直接觸及比例原則、財政紀律與世代正義等憲法核心界線。在此情況下，行政院未將相關支出編入預算，並非違法，而是基於憲政責任所為的必要節制。憲政秩序下的「依法行政」，從來不是「機械式」執行法律條文，而是在法律與憲法發生衝突時，明確選擇服膺憲法。

其次，在有限財政資源下，對退休給付的過度保障，必然排擠現職人員的薪資成長、裝備更新與警力補充。筆者有幾位親友為警察退休人員，然其觀點並非支持提高替代率，反而明確主張「在職優先」，認為與其擴張退休給付，不如將資源回歸第一線，優先強化在職保障，包括提升薪資結構、優化勤務制度、充實裝備與訓練，以及補足人力缺口。此一來自警察體制內的觀察，更凸顯當前部分訴求，已不僅是權益爭取，而是對資源分配的過度擴張，甚至侵蝕制度公平性。

在有限財政資源下，對退休給付的過度保障，必然排擠現職人員的薪資成長、裝備更新與警力補充；示意圖。（警方提供）在有限財政資源下，對退休給付的過度保障，必然排擠現職人員的薪資成長、裝備更新與警力補充；示意圖。（警方提供）再者，部分政治人物到現場聲援，並以總預算審查作為施壓工具，揚言若行政院未提出補償方案即拒絕通過預算。此種作為，係對憲政運作的嚴重扭曲。預算權的本質，在於維護整體公共利益，而非做為特定族群利益交換的籌碼。若此邏輯成立，國家治理將淪為「動員者得利」的不公平現象。

更關鍵的是，本案已進入違憲審查的實質門檻。在大法官尚未做出最終解釋之前，任何要求行政機關「立即全面執行」的壓力，均應被視為對憲政程序的不當干預。

警察人員長期處於高風險與高壓力之下，其貢獻毋庸置疑；但正因如此，制度安排越不能偏離憲法軌道。在違憲疑慮尚未釐清之前，行政院拒絕編列預算，不是消極不作為，而是依法行政的具體實踐；反之，強行要求立即執行，無異是以政治壓力凌駕法治原則！

（作者為公司法務）

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