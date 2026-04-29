自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》不惜大動作推翻軍售預算 談鄭麗文的盤算～

自從鄭習會後，鄭麗文問鼎大位的心態逐漸顯露，但是她很清楚，要爭取大位，對內要超越盧秀燕，對外不能僅依賴中國，還需要和美國保持一定關係，訪美對她而言，不僅是見到美國政要或是溝通軍購預算政策這麼簡單，也是她展現競逐大位的必要一步，因此她不惜犧牲軍售預算與黨內反彈，也要藉此揚名立萬，在美國接待層次上力壓盧秀燕，在黨內挫韓國瑜銳氣，藉由打壓兩位潛在對手，為自己的2028鋪路。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/04/29 21:00

◎ 沈榮欽

為了特別軍購預算，國民黨副主席季麟連剛才公開嚴詞批評立法院長韓國瑜，若他真的協助通過軍售預算，等於賣黨求榮，他自己一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。語氣之激烈，極為罕見。

沈榮欽國際視野》不惜大動作推翻軍售預算 談鄭麗文的盤算～國民黨副主席季麟連（右）在中常會發言，因軍購議題揚言開除立法院長韓國瑜，一旁的立法院黨團總召傅崐萁見狀要拉季麟連坐下，不要再講，但季不為所動。（資料照）
今天國民黨立法院黨團討論國防特別預算條例中，原來預期通過徐巧芯的8000億版本，但最後鄭麗文聯合傅崐萁，又要將其拉回「3800億+N」版。

其實無論是3800億或是8000億，都距離1.25兆有不少差距，之所以眾人期待今天通過8000億版本，是因為鄭麗文日前放出消息，不料不僅在最後一刻反悔，季麟連還威脅開除韓國瑜黨籍，以顯意志堅定，不容改變。

為什麼國民黨中央推翻軍售條例預算8000億版本，出自鄭麗文的盤算。（取自貼文）為什麼國民黨中央推翻軍售條例預算8000億版本，出自鄭麗文的盤算。（取自貼文）季麟連在藍營聲望完全無法與韓國瑜相提並論，之所以敢於出面如此激烈地批評韓國瑜，當然是鄭麗文的意思，目的在提醒韓國瑜，自己握有黨機器，一旦開除黨籍，韓國瑜也將失去不分區立委以及立法院長的身份，頗有黨中央立威之意。

問題是，鄭麗文為何在最後一刻變卦？甚至不惜因此和國民黨內的中華民國派，「讓部分青壯派藍委怨聲載道」，更對韓國瑜等要角到公開威脅的地步？

國民黨立法院黨團討論國防特別預算條例中，原來預期通過徐巧芯的8000億版本。（資料照）國民黨立法院黨團討論國防特別預算條例中，原來預期通過徐巧芯的8000億版本。（資料照） 首先，民調已經明顯反對3800億，而8000億不像3800億砍得那麼誇張，也沒有達成賴總統所希望的1.25兆，雖然可能對國防有所影響，但是藍委可以因此減少社會大眾通過軍售預算的壓力，又可以向反對民進黨的藍營支持者交代。

尤其是從趙少康的戰鬥藍、徐巧芯到立院院長韓國瑜，都支持這個版本，盧秀燕更直接向媒體表示，軍購特別條例「應通過8000 億至1兆元」，在8000億已經成為國民黨大勢所趨的情況下，鄭麗文不找季麟連出面威脅韓國瑜，恐怕根本壓不住陣腳。

盧秀燕向媒體表示，軍購特別條例「應通過8000億至1兆元」。（資料照）盧秀燕向媒體表示，軍購特別條例「應通過8000億至1兆元」。（資料照） 其次，最可能的原因還是鄭佩玟的報導：「據了解，鄭之所以要讓軍購案回到原點，係因鄭六月即將啟程的訪美行程安排受挫，美方不願安排高層級眾議員接待，就連鄭方面要求「層級要超越盧秀燕」，都遭美方回絕，因此才一氣之下拉回「3800億+N」原版，企圖再創造談判空間。」

鄭佩玟的這個報導具有一定的可信度，可以解釋鄭麗文急轉彎的原因。

自從鄭習會後，鄭麗文問鼎大位的心態逐漸顯露，但是她很清楚，要爭取大位，對內要超越盧秀燕，對外不能僅依賴中國，還需要和美國保持一定關係訪美對她而言，不僅是見到美國政要或是溝通軍購預算政策這麼簡單，也是她展現競逐大位的必要一步，因此她不惜犧牲軍售預算與黨內反彈，也要藉此揚名立萬，在美國接待層次上力壓盧秀燕，在黨內挫韓國瑜銳氣，藉由打壓兩位潛在對手，為自己的2028鋪路。這大概是截至目前為止，對今天國民黨翻盤軍售預算最合理的解釋。

自從鄭習會後，國民黨主席鄭麗文問鼎大位的心態逐漸顯露。（資料照）自從鄭習會後，國民黨主席鄭麗文問鼎大位的心態逐漸顯露。（資料照） （作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書