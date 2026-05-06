自由開講》投機與貪婪是民眾黨的致命傷

◎ 愚工

中共喉舌《中評社》4月11日圍繞「台灣民眾黨南投縣黨部前主委、南投縣議員簡千翔9日宣佈退黨，並直指黨內制度走鐘，因人設事，背離初衷」，及「雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟因不滿黨中央提名涉貪者家屬而求去」，加上「發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉及台中市議員參選人陳諭韋等人陸續離開」，浮現跳船潮的事實指出民眾黨的發展困境。可惜文章只報導現象，沒有分析原因，其中究竟是不敢妄議，還是不便評論，令人好奇。

因對黨內制度和理念漸行漸遠，南投縣唯一民眾黨籍縣議員簡千翔，宣布退出民眾黨。（資料照）倒是中共《東南衛視》特約評論員謝志傳早在2023年11月7日，就以「兩面三刀！柯文哲左右搖擺，政治投機終要覆滅」刻畫及預測柯文哲的下場。如今神奇應驗，真是「知柯文哲者，中國共產黨也」。其中「兩面三刀」一詞出自元代李行道《灰闌記》，比喻人陰險狡猾，當面一套、背後一套，耍兩面手法並挑撥是非。用「兩面三刀」來刻畫柯文哲，就如用「人中呂布」刻劃黃國昌，都是相當傳神。

此外中國側翼網紅「落花成塚」1月21日以「貪權無度、斂財有方、貪色失矩」評析柯文哲，也是「雖不中，亦不遠矣」。2014年柯文哲平地拔起後，就比照中國貪官「想要富先開路」、「想要富動幹部」的套路，用「徹查五大弊案」，立下很多新規矩，樹造威望，為「貪權無度、斂財有方、貪色失矩」創造有利條件。

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2019年柯文哲盜用蔣渭水、林獻堂等先賢的心血，大張旗鼓創建「臺灣民眾黨」就已凸顯其投機性格。（資料照）2019年柯文哲盜用蔣渭水、林獻堂等先賢的心血，大張旗鼓創建「臺灣民眾黨」就已凸顯其投機性格。隨後為了吸收黨員，廣納紅藍綠黑的邊緣人，及各路更生人，面對嘲諷，竟以耶穌自況，再度凸顯貪婪投機狡辯的人格特質。

孔子有云：「君子之德風，小人之德草，草上之風，必偃。」點出了上行下效的道理。民眾黨創辦人柯文哲「兩面三刀」，繼任者黃國昌「人中呂布」，接棒孕育了「貪權無度、斂財有方、貪色失矩」的核心文化，民眾黨如今迅速玩死自己，一點也不意外。

（作者為從商）

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