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自由開講》城鎮韌性演習升級 從演練走向制度化治理

2026/05/02 11:30

◎ 方芷涵

2026年城鎮韌性演習已於4月22日自彰化縣展開，行政院長卓榮泰指出，今年演習將強化三大重點，包括提升衝突情境比例、提高演練強度，以及擴大全民參與，並強調相關演練不應只是一次性活動，而應朝制度化、常態化方向推動。這樣的政策方向，顯示台灣正逐步從「被動應變」轉向「主動準備」，是一個相當正向且必要的治理升級。

城鎮韌性演習 國家安全與防災整合

從整體發展來看，城鎮韌性演習的深化，代表國家安全與防災觀念的整合。現代風險往往是複合型的，不再只是單一災害，而可能同時涉及自然災害、公共衛生事件與安全衝突。因此，透過提高衝突情境比例與演練強度，讓政府與民間提早熟悉不同應變模式，有助於在真正事件發生時降低混亂、提升效率。

彰化縣政府於4月23日上午9點30分至35分，針對彰化市、鹿港鎮等6鄉鎮市發布「疏散避難警報」手機測試訊息。（彰化縣府提供）彰化縣政府於4月23日上午9點30分至35分，針對彰化市、鹿港鎮等6鄉鎮市發布「疏散避難警報」手機測試訊息。（彰化縣府提供）此次演習內容涵蓋預防性疏散、大量傷患醫療、緊急醫療區域開設、交通管制與心理防衛等面向，顯示政策已從救災進一步提升至維持社會運作的層次。這樣的轉變相當關鍵，因為真正的韌性，不只是減少損失，而是在危機中仍能維持基本秩序與經濟活動。

未來在制度推動上，可進一步朝幾個方向強化。首先，建立標準化與可複製的演練模式。透過將成功經驗整理成操作手冊與指引，讓各地方政府能快速導入並調整，提升整體效率。其次，導入科技工具，例如即時通訊平台、數據分析與模擬系統，讓演練更貼近真實情境，也提升指揮調度能力。

在地方層級，建議發展「社區型韌性網絡」。透過里鄰長、社區組織與志工系統，建立基層應變能力，使災害發生時不完全依賴中央調度，而能就地快速反應。這種由下而上的韌性建構，將大幅提升整體應變效率。

對產業界而言，城鎮韌性同樣具有高度關聯。企業可從三個面向著手：

第一，建立營運持續計畫，確保在突發事件中仍能維持核心運作；第二，強化供應鏈韌性，避免單一來源中斷；第三，定期進行內部演練，提升員工應變能力。當企業具備基本韌性，整體經濟系統也會更穩定。

強化心理防衛 媒體識讀與資訊透明

此外，政府可鼓勵企業參與演練，特別是關鍵基礎設施產業，如物流、能源與通訊。透過公私協力，建立跨部門合作機制，讓資源在緊急情況下能快速整合與調度，形成完整的防護網。

在教育與民眾參與方面，可進一步推動生活化的防災教育。例如將基本應變知識納入學校課程，或透過數位平台提供簡易指引，讓民眾在日常生活中就能建立基本能力。當全民具備基本應變知識，整體社會韌性將顯著提升。

心理防衛也是未來可持續強化的重點。透過媒體識讀教育與資訊透明，提升民眾對假訊息的辨識能力，避免在危機時出現恐慌或錯誤判斷。穩定的社會心理，是維持秩序的重要基礎。

台灣可朝韌性城市的長期目標發展。將防災、防衛與城市規劃結合，例如在基礎建設、交通系統與公共空間設計中納入應變功能，使韌性不只是演習，而是融入日常生活的一部分。

城鎮韌性演習融入防災，圖為去年演練救災機器人針對毒化物外洩區域灑水降低擴散。（資料照）城鎮韌性演習融入防災，圖為去年演練救災機器人針對毒化物外洩區域灑水降低擴散。（資料照）城鎮韌性演習的意義，是一個持續進化的治理過程。當政府、產業與民眾三方能形成穩定合作關係，並透過制度不斷優化，台灣將能在面對各種不確定風險時，展現更高的應變能力與社會穩定度。韌性的建立不是一蹴可幾，而是透過每一次準備與累積，逐步形成的長期競爭力。

（作者為新北市科技業）

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