自由開講》偏遠學校的「久任獎金」 不該流於統統有獎

◎ 陳啟濃

近日教師團體在為校護爭取偏遠學校久任獎金，該不該給，牽涉到幾個層面，需要妥善思考。

校護如果也領久任獎金，學校職員也有理由要領，鼓勵教師久任的獎金將成為統統有獎的浮濫；示意圖。（桃園市教育局提供）嚴格來講，校護是屬於「學校職員」，不是廣義的教師身分，沒有負責直接教學與輔導的責任。再說教師與校護的權利義務不同，校護如果也領久任獎金，學校職員也有理由要領，鼓勵教師久任的獎金將成為統統有獎的浮濫。

再者校護的調動，權力在於地方縣市政府手上，並沒有像教師可以申請調動，或是自行選擇參加教師甄試。也就是說學校的校護的穩定，不要常常有缺人或異動的情形，主動權並不是掌握在校護自己。

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既然久任獎金是要鼓勵老師選擇在偏遠學校長期任教，就要把錢用在最需要的地方，而不是流於「大撒幣」方式的人人有獎，才能夠實現本來鼓勵教師久任的目的。

因為每一個老師久待的理由有很多，不一定就是為了貢獻偏遠地區的學生；示意圖。（教育部提供）個人本來也是對這種不問表現，只靠「久待」就有獎金的浮濫制度，不予看好。因為每一個老師久待的理由有很多，不一定就是為了貢獻偏遠地區的學生。甚至有的老師本身就是在地人，沒有所謂願意久任的問題。當然也有的老師喜歡偏遠小校的單純，不必像都會學校教師那樣要承受更多來自家長的壓力。

制度可以先求有再求好，倘使再多補個程序，經過學校校長與考績委員通過，認定為「表現優良」的教師，能提出具體的理由者，再給予久任的鼓勵。這才是實至名歸的奉獻偏鄉，而不是只考慮到個人的狀況，才願意久待偏遠學校。

（作者為資深教育人員）

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