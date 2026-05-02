自由開講》外籍看護銜接 空窗期待解決

◎ 李德維

我國人口結構自2025年已步入符合WHO定義的『超高齡社會』，長照3.0於今年全面實施，嘉惠無數國人與家庭，然立意雖良善，但仍有不足之處，亟待國會與權責部門正視，使法規更為周延，照料更加徹底落實。

我國人口結構自2025年已步入符合WHO定義的『超高齡社會』，長照3.0於今年全面實施。（資料照） 依據現行就業服務法規定，聘僱外籍看護採『一進一出』原則，即受僱看護期滿若不續約返鄉，雇主另申請下一名接替者，須待前任離境後方准入境，不允許前後任二人重疊同時停留境內。例如，前任於12月31日期滿離境，接替者至1月1日方得入境，並參加勞動部職前講習三日後，於1月3日到職，如此除前後任無法工作交接，且產生長者無人照料的空窗期。據勞動部勞動力發展署稱，『一進一出』係基於防止外勞逃逸之考量，然外籍看護如有意續留在台工作，依法申請展延即可，若有心逃逸，何需遲至期滿於離境前最後一刻為之？故而邏輯實難成立。

長者照料 極度仰賴看護

許多家庭因生計忙於工作，長者照料往往繁瑣而極度仰賴看護，家屬對於照料細節、步驟、手法猶不及看護熟稔，致空窗期手足無措，甚者恐危及安全。各行業不論軍公教商，履職交接為常態，事屬必要，何以獨排事涉長者照料的外籍看護，任其產生空窗期，卻無視家屬無措混亂危及長者。

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若以長照填補空窗期，則現行長照為到府居家日間陪伴照料，不及於夜間，如欲安養機構短期入住，名額床位僧多粥少，且需提前14日體檢，被動等待通知空床入住，望而不可及，再則行政程序繁冗擾民且徒增公部門作業負擔，實務上窒礙難行。

法規防弊 忽視民眾需求

準此，長照法規仍見為德不卒未臻周延之處，亦為許多雇主共同面臨之難題窘境，法規制定除可行、防弊，尚求不失溫度，亟待國會敦促權責機關廣求民瘼正視需求，使法規更加完善，允許外籍看護前後任二人重疊數日交接工作，將造福無數家庭。

許多家庭因生計忙於工作，長者照料往往繁瑣而極度仰賴看護。（資料照）（作者從商）

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