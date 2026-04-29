許美華頻道》國民黨曾想把台積電賣給中國紫光

再大的錢，當時對中國應該都不是問題。如果真能買下台積電，我相信當時中國多少錢都會願意出，也出得起。還好當年後來的情勢發展是，IC設計對中資的大門沒有被撞開，被即將上任的蔡英文（不是民進黨財經內閣）擋下來了，這就是我現在正在寫的故事。

◎ 許美華

「老一輩在說，國民黨曾經想把台積電賣給中國紫光集團，這是真的嗎？」

這兩天河道上有人在問，昨天多位粉絲朋友也同時tag我問這件事。

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這話不全對，也不全錯，正在寫十年前反紫光記錄的me，來解釋一下當年的故事脈絡。

當年紫光集團總裁趙偉國確實曾放話說要「買下台積電，合併聯發科」，但紫光當時真正執行的收購任務是聯發科，還有台灣的三家封測公司。

當年紫光集團總裁趙偉國確實曾放話說要「買下台積電，合併聯發科」。（路透檔案照） 但認真回想拆解，也不能因此認定趙偉國當初對台積電沒有企圖，放話買下台積電只是狂言妄想。

按照台灣當時的規定（其實到現在都一樣），中資是可以有條件投資晶圓製造跟封測產業的，但要跟台灣政府提出申請。

當時紫光用力想敲開台灣對中資入股 IC設計的封禁，準備合併聯發科；同時紫光也向馬英九政府申請了投資力成、南茂、矽品三家封測，但並沒有申請入股台積電。

當年張忠謀曾反嗆趙偉國，「歡迎來買（台積電）啊」、「25%至少要300億美元你買不起啦」。當時台積電台股股價約160上下，市值約1140億美元。

台積電創辦人張忠謀曾反嗆趙偉國，「歡迎來買（台積電）啊」。（資料照） 現在回頭來看，紫光最終沒有機會對台積電出手，除了因為台積電太大，所需資金恐怕不是單憑趙偉國紫光集團可以搞定之外，還是因為後續情勢發展讓紫光卻步。

因為，只要台灣方面願意賣台積電，中國絕對想買。

再大的錢，當時對中國應該都不是問題。如果真能買下台積電，我相信當時中國多少錢都會願意出，也出得起。

還好當年後來的情勢發展是，IC設計對中資的大門沒有被撞開，被即將上任的蔡英文（不是民進黨財經內閣）擋下來了，這就是我現在正在寫的故事。

2016年台灣IC設計對中資的大門沒有被撞開，被蔡英文總統擋下來。（資料照）

而之後半年多，紫光對三家封測的收購計劃，也因為日月光成功搶親矽品、其他兩家在英政府的審查時程被拖延而陸續生變。

這些事件發展，讓紫光收購台灣上游IC設計和下游封測都踢到鐵板，這應該也是讓中資想要買台積電的企圖，最終只停留在耍狠放話的那個階段、沒有再越雷池更進一步的真正原因。

當年如果2016是國民黨繼續執政，我相信很多事的發展可能都會不一樣，天佑台灣。

封測大廠矽品，後來被日月光收購。（資料照） （作者為反紫光奇遊團成員）

本文是作者分享新書片段，經授權轉載自許美華脆文

編註：許美華臉書目前被鎖住，本人登不進去，這是脆上他臨時的樹洞發文。

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