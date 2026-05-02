法操》【刑法小教室】毒駕拒檢撞車害女童終身半癱，什麼是累犯？

累犯加重處罰的規定也曾受到憲法層級的檢視。司法院釋字第775號解釋指出，一律加重最低本刑的作法過於僵化，可能導致罪刑不相當，因此應保留法官依個案裁量是否加重的空間，以符合比例原則。累犯制度的設計，是為了回應反覆犯罪所帶來的社會風險，但也必須在個案正義與刑罰比例之間取得平衡。尤其像酒駕、毒駕這類行為，往往一念之差就可能造成難以挽回的後果，更應謹慎以對，切勿心存僥倖。

◎ 法操司想傳媒

刑罰的目的之一，在於讓行為人透過處罰產生警惕，進而反省並改正行為，避免再犯。（取自貼文）刑罰的目的之一，在於讓行為人透過處罰產生警惕，進而反省並改正行為，避免再犯。然而現實中，並非所有人都會因此收斂，有些人在受刑後仍一再犯罪，使刑罰原本的嚇阻與預防功能大打折扣。



依刑法第47條第1項規定，只要行為人在受徒刑執行完畢，或部分執行後經赦免，於五年內故意再犯須處有期徒刑以上之罪，即成立累犯，法院得將其刑度加重至二分之一。這項制度的核心，在於對反覆犯罪者提高處罰強度，以強化社會防衛。



這項制度最常出現在酒駕、毒駕等案例中，因為不少酒駕、毒駕者似乎對刑度毫無感覺，即使被判刑、罰金、吊照，仍然再次開車上路，危及自己與其他用路人的生命安全。司法實務上，對酒駕、毒駕等危險駕駛之累犯向來採取更嚴格的態度，避免悲劇不斷重演。



例如今年二月，新聞報導指出一名吳姓男子無照且疑似毒駕，車上還載有五名未成年乘客。為逃避警方攔查，他高速逃逸最終發生事故，造成車內孩童嚴重傷亡，其中一名六歲女童頭部重創，恐留下終身傷害。



檢方指出，吳男涉嫌觸犯妨害公眾往來安全致重傷及過失傷害等罪。考量他今年初才因毒駕遭判刑，卻未記取教訓再次犯案，屬累犯；且此次無照毒駕、拒絕攔查並高速逃逸，最終造成無辜孩童終身傷害，對公共安全危害重大。因此，檢方建請法院從重量刑，求處至少八年以上有期徒刑。



在判斷是否成立累犯時，「執行完畢」的認定也相當關鍵。除了實際服刑外，像是易科罰金、易服社會勞動，或假釋期滿且未被撤銷，也都被視為執行完畢；至於「赦免」則包含特赦，但不包括大赦，因為大赦具有使犯罪行為消滅的效果，無法作為累犯的基礎。



值得注意的是，累犯加重處罰的規定也曾受到憲法層級的檢視。司法院釋字第775號解釋指出，一律加重最低本刑的作法過於僵化，可能導致罪刑不相當，因此應保留法官依個案裁量是否加重的空間，以符合比例原則。



累犯制度的設計，是為了回應反覆犯罪所帶來的社會風險，但也必須在個案正義與刑罰比例之間取得平衡。尤其像酒駕、毒駕這類行為，往往一念之差就可能造成難以挽回的後果，更應謹慎以對，切勿心存僥倖。

本文經授權轉載自法操【刑法小教室】毒駕拒檢撞車害女童終身半癱，什麼是累犯？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法