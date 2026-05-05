自由開講》無人機不是比價 是分工

◎ 張商陽

戰場上的配置，被講成菜市場的秤斤論兩，只剩下價格。

黃國昌質疑為何不買更便宜的無人機，並引用測試結果強調成本與表現的落差。但當討論只剩價格與片段資訊時，真正的問題反而被掩蓋。

請繼續往下閱讀...

過年時，我和小孩一起玩一套PC戰爭遊戲Broken Arrow（斷箭）。裡面的無人機分工很清楚，有偵察、有打擊，也有自殺攻擊型。每一種用途不同，不能把遠程打擊機當成消耗用來用，否則資源一下就會耗盡。

以烏俄戰爭為例，低成本的自殺式無人機確實被大量使用，但這並不代表高價系統失去意義。圖為俄軍大量使用伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機。（路透檔案照）以烏俄戰爭為例，低成本的自殺式無人機確實被大量使用，但這並不代表高價系統失去意義。從偵察、標定到精準打擊，不同任務仍需要不同層級的裝備配合。戰場上同時存在消耗與精準兩種需求，這不是哪一種比較強，而是每一種負責不同位置。如果只看其中一種，就很容易把整個戰場看錯。

回到新聞中的爭議機型，目前國軍採購的，是美方Anduril公司ALTIUS系列無人機，主要用於標定目標與精準打擊高價值目標。而黃國昌所舉的「較便宜無人機」，多半指的是成本較低、可大量消耗的自殺式攻擊型。問題就在這裡：兩者本來就不是同一種類型。一種是用來精準打擊關鍵目標，一種是用來消耗戰場資源。如果拿消耗型去對比精準打擊型，結論自然會傾向「為什麼不選便宜的」，但這個比較本身就已經錯置。

另一方面，軍購規劃中本來就包含低成本、可大量消耗的無人機，相關類型不僅有外購，也已編列預算進行自製，並以大規模運用為方向納入整體配置之中。黃國昌所提到的盧卡斯無人機，正是這一類型的代表。既然任務不同，就不能用價格直接比較。

回到測試結果本身，黃國昌以「掉」形容測試結果，但公開資訊多以「未命中」呈現。（資料照）回到測試結果本身，黃國昌以「掉」形容測試結果，但公開資訊多以「未命中」呈現。掉不掉，是機體問題；打不打中，是任務問題。兩個指標混在一起，比的不是數據，而是話術。這不是單純講錯，而是透過講法改變問題性質，讓結果看起來更糟。

問題不在無人機貴不貴，而在戰場本來就不是比價，而是分工。

當形容詞換了位置，說出來的故事也會跟著改變。當分工被忽略、用詞被轉換時，最後留下的，就不再只是戰備需求，而是被刻意整理出來的結論。

（作者為蛋農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法