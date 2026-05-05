自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》無人機不是比價 是分工

2026/05/05 08:30

◎ 張商陽

戰場上的配置，被講成菜市場的秤斤論兩，只剩下價格。

黃國昌質疑為何不買更便宜的無人機，並引用測試結果強調成本與表現的落差。但當討論只剩價格與片段資訊時，真正的問題反而被掩蓋。

過年時，我和小孩一起玩一套PC戰爭遊戲Broken Arrow（斷箭）。裡面的無人機分工很清楚，有偵察、有打擊，也有自殺攻擊型。每一種用途不同，不能把遠程打擊機當成消耗用來用，否則資源一下就會耗盡。

以烏俄戰爭為例，低成本的自殺式無人機確實被大量使用，但這並不代表高價系統失去意義。圖為俄軍大量使用伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機。（路透檔案照）以烏俄戰爭為例，低成本的自殺式無人機確實被大量使用，但這並不代表高價系統失去意義。圖為俄軍大量使用伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機。（路透檔案照）以烏俄戰爭為例，低成本的自殺式無人機確實被大量使用，但這並不代表高價系統失去意義。從偵察、標定到精準打擊，不同任務仍需要不同層級的裝備配合。戰場上同時存在消耗與精準兩種需求，這不是哪一種比較強，而是每一種負責不同位置。如果只看其中一種，就很容易把整個戰場看錯。

回到新聞中的爭議機型，目前國軍採購的，是美方Anduril公司ALTIUS系列無人機，主要用於標定目標與精準打擊高價值目標。而黃國昌所舉的「較便宜無人機」，多半指的是成本較低、可大量消耗的自殺式攻擊型。問題就在這裡：兩者本來就不是同一種類型。一種是用來精準打擊關鍵目標，一種是用來消耗戰場資源。如果拿消耗型去對比精準打擊型，結論自然會傾向「為什麼不選便宜的」，但這個比較本身就已經錯置。

另一方面，軍購規劃中本來就包含低成本、可大量消耗的無人機，相關類型不僅有外購，也已編列預算進行自製，並以大規模運用為方向納入整體配置之中。黃國昌所提到的盧卡斯無人機，正是這一類型的代表。既然任務不同，就不能用價格直接比較。

回到測試結果本身，黃國昌以「掉」形容測試結果，但公開資訊多以「未命中」呈現。（資料照）回到測試結果本身，黃國昌以「掉」形容測試結果，但公開資訊多以「未命中」呈現。（資料照）回到測試結果本身，黃國昌以「掉」形容測試結果，但公開資訊多以「未命中」呈現。掉不掉，是機體問題；打不打中，是任務問題。兩個指標混在一起，比的不是數據，而是話術。這不是單純講錯，而是透過講法改變問題性質，讓結果看起來更糟。

問題不在無人機貴不貴，而在戰場本來就不是比價，而是分工。

當形容詞換了位置，說出來的故事也會跟著改變。當分工被忽略、用詞被轉換時，最後留下的，就不再只是戰備需求，而是被刻意整理出來的結論

（作者為蛋農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書