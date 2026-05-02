自由開講》一片茶葉 真的可能撼動台灣嗎？名間焚化爐選址的產地信任危機

◎ 陳孟可

名間為台灣重要茶葉產區，近期焚化爐選址引發地方關注；圖為南投名間焚化爐環評會，民眾站上桌子朝主席台射紙飛機抗議。（資料照）名間為台灣重要茶葉產區，近期焚化爐選址引發地方關注。此議題表面上是環境設施配置問題，實質上牽動的是台灣農業長期依賴的「產地信任」。

在台灣，茶葉與手搖飲產業的價值，不只來自產品品質，更建立在「產地形象」與「環境安全」的整體信任之上。消費者購買的不只是商品，而是對土地、水源與生產環境的信賴。

因此，關鍵不在於是否實際污染，而在於是否被認為存在風險。一旦產地被貼上疑慮標籤，市場反應往往先於科學證據發生，品牌價值與價格結構可能迅速受影響。這正是「一片茶葉，可能撼動台灣」的意涵。當農業建立在信任之上，信任本身即成為最脆弱也最關鍵的基礎。

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一旦產地被貼上疑慮標籤，市場反應往往先於科學證據發生，品牌價值與價格結構可能迅速受影響；圖為名間鄉茶葉。（資料照）



更重要的是，名間並非孤立區域。其鄰近重要水源系統，並與彰化、雲林等農業生產帶高度連動。一旦風險被感知，將不只影響單一鄉鎮，而可能透過水系與市場認知，擴散至中台灣整體農業體系。市場不會區分行政界線，消費者也不會查證污染範圍。他們只會記住，這個產地可能有問題。一旦標籤形成，其影響往往遠超過污染本身，且極難逆轉。

在此情況下，若仍將高風險設施置於敏感農業區，是否代表決策過度偏重工程效率與土地取得，而忽略長期產業風險？垃圾處理當然必要，但問題不只是要不要蓋，而是該不該蓋在這裡。當政策未納入產地信任的外部成本，實際上等同將潛在風險轉嫁給農業與地方社會。

垃圾治理策略，應優先推動源頭減量與資源回收，強化跨區轉運與區域合作，並優先升級既有焚化設施；示意圖。（資料照，埔里鎮公所提供）因此，垃圾治理策略應重新調整方向。應優先推動源頭減量與資源回收，強化跨區轉運與區域合作，並優先升級既有焚化設施，以降低新建需求。同時，在選址過程中納入產地信任風險評估，而非僅以工程條件作為主要依據。進一步而言，可在環評制度外導入「產地信任影響評估」或「產業風險外部成本分析」，將市場信任與潛在經濟損失納入公共決策。

同時，針對高敏感農業區的設施選址，應建立更明確的審查原則，對具產地品牌價值或水源關聯性的區域，設定更嚴格的風險門檻與替代方案機制，避免風險集中於產業核心區。焚化爐選址從來不只是技術問題，而是風險如何分配的問題。當風險被放置在高度敏感的農業產區時，社會是否已誠實面對其長期代價？污染或許可以被檢測，但產地信任一旦流失，往往需要十年甚至更久才能修復。

（作者為環境教育工作者）



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