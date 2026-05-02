自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》一片茶葉 真的可能撼動台灣嗎？名間焚化爐選址的產地信任危機

2026/05/02 10:30

◎ 陳孟可

名間為台灣重要茶葉產區，近期焚化爐選址引發地方關注；圖為南投名間焚化爐環評會，民眾站上桌子朝主席台射紙飛機抗議。（資料照）名間為台灣重要茶葉產區，近期焚化爐選址引發地方關注；圖為南投名間焚化爐環評會，民眾站上桌子朝主席台射紙飛機抗議。（資料照）名間為台灣重要茶葉產區，近期焚化爐選址引發地方關注。此議題表面上是環境設施配置問題，實質上牽動的是台灣農業長期依賴的「產地信任」。

在台灣，茶葉與手搖飲產業的價值，不只來自產品品質，更建立在「產地形象」與「環境安全」的整體信任之上。消費者購買的不只是商品，而是對土地、水源與生產環境的信賴。

因此，關鍵不在於是否實際污染，而在於是否被認為存在風險。一旦產地被貼上疑慮標籤，市場反應往往先於科學證據發生，品牌價值與價格結構可能迅速受影響。這正是「一片茶葉，可能撼動台灣」的意涵。當農業建立在信任之上，信任本身即成為最脆弱也最關鍵的基礎。

自由開講》一片茶葉 真的可能撼動台灣嗎？名間焚化爐選址的產地信任危機一旦產地被貼上疑慮標籤，市場反應往往先於科學證據發生，品牌價值與價格結構可能迅速受影響；圖為名間鄉茶葉。（資料照）

更重要的是，名間並非孤立區域。其鄰近重要水源系統，並與彰化、雲林等農業生產帶高度連動。一旦風險被感知，將不只影響單一鄉鎮，而可能透過水系與市場認知，擴散至中台灣整體農業體系。市場不會區分行政界線，消費者也不會查證污染範圍。他們只會記住，這個產地可能有問題。一旦標籤形成，其影響往往遠超過污染本身，且極難逆轉。

在此情況下，若仍將高風險設施置於敏感農業區，是否代表決策過度偏重工程效率與土地取得，而忽略長期產業風險？垃圾處理當然必要，但問題不只是要不要蓋，而是該不該蓋在這裡。當政策未納入產地信任的外部成本，實際上等同將潛在風險轉嫁給農業與地方社會。

垃圾治理策略，應優先推動源頭減量與資源回收，強化跨區轉運與區域合作，並優先升級既有焚化設施；示意圖。（資料照，埔里鎮公所提供）垃圾治理策略，應優先推動源頭減量與資源回收，強化跨區轉運與區域合作，並優先升級既有焚化設施；示意圖。（資料照，埔里鎮公所提供）因此，垃圾治理策略應重新調整方向。應優先推動源頭減量與資源回收，強化跨區轉運與區域合作，並優先升級既有焚化設施，以降低新建需求。同時，在選址過程中納入產地信任風險評估，而非僅以工程條件作為主要依據。進一步而言，可在環評制度外導入「產地信任影響評估」或「產業風險外部成本分析」，將市場信任與潛在經濟損失納入公共決策。

同時，針對高敏感農業區的設施選址，應建立更明確的審查原則，對具產地品牌價值或水源關聯性的區域，設定更嚴格的風險門檻與替代方案機制，避免風險集中於產業核心區。焚化爐選址從來不只是技術問題，而是風險如何分配的問題。當風險被放置在高度敏感的農業產區時，社會是否已誠實面對其長期代價？污染或許可以被檢測，但產地信任一旦流失，往往需要十年甚至更久才能修復。

（作者為環境教育工作者）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書