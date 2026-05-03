自由開講》鄭習會之後、川習會之前 台灣該如何理解「維持現狀」？

◎ 蔡育德

在習近平與國民黨主席鄭麗文會面之後，兩岸關係再次進入國際政治的觀察焦點。這場「鄭習會」的實質影響仍有待時間檢驗，但其所釋放的政治訊號，已可能延伸至未來川普與習近平之間的互動。

從北京的角度來看，此類會面不僅是交流，更是在建構一條可被國際辨識的「對話管道」，並試圖傳遞台灣內部存在特定政治立場的訊號。（美聯社檔案照）從北京的角度來看，此類會面不僅是交流，更是在建構一條可被國際辨識的「對話管道」，並試圖傳遞台灣內部存在特定政治立場的訊號。然而，這樣的訊號是否會被華府解讀為台灣整體民意的轉向，甚至影響美方在中美互動中的政策表述，仍有待觀察。

但對台灣而言，更根本的問題在於：我們如何理解「現狀」？

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當前的台灣，是一個擁有成熟民主制度、法治運作與高度自治的政治體。所謂「維持現狀」，在國際語境中，通常指向維持此一穩定且可預期的狀態。因此，若將「反對台獨」直接等同於「維持現狀」，在概念上恐存在簡化甚至混淆之虞。

同樣地，若國際政治一方面強調台海穩定，另一方面卻以單一表述處理台灣地位問題，也可能產生政策訊號上的模糊甚至矛盾。對區域穩定而言，清晰且一致的認知，往往比立場本身更為重要。在此也必須指出，在當前國際與兩岸現實下，統一並不具備現實可行性，亦未形成台灣社會的主流共識。因此，將統一視為短期政策選項，既不符合現實，也可能誤判風險。

在當前國際與兩岸現實下，統一並不具備現實可行性，亦未形成台灣社會的主流共識。將統一視為短期政策選項，既不符合現實，也可能誤判風險；示意圖。（路透檔案照）若從長期角度觀察，兩岸未來任何形式的政治安排，都應建立在具體且嚴格的條件之上。這些條件，可以用更具體的治理語言來理解：

第一，經濟安全——雙方需具備穩定且具韌性的經濟基礎，足以承擔高度整合所帶來的風險；

第二，制度可預期——制度差異須有可信且可驗證的解決機制，特別是在自由、法治與權利保障層面；

第三，社會共識——任何重大政治安排，最終仍須建立在充分討論與民主程序之上。

在上述條件尚未具備之前，任何試圖快速推進結構性改變的主張，都可能對現有穩定帶來不必要的風險。在鄭習會之後、川習會之前，國際與區域局勢正處於一個微妙的轉折點。對台灣而言，關鍵不在於外部力量如何定義我們，而在於我們是否能在複雜的地緣政治之中，清楚界定自身的位置，並以穩健且一致的方式對外表述。

「現狀」之所以重要，不只是因為它代表當下的平衡，更因為它是各方可以共同理解與維繫的基礎。

（作者為Governance Edge創辦人）

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