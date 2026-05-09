綠學院》都缺電了，電力交易平台竟然要開電能市場？

我們熟悉的「買綠電」、「再生能源憑證」，有在電力交易平台交易嗎？一個也沒有。買綠電就算是電能市場，不過在台灣，目前綠電交易是以企業購售電合約或再生能源憑證的方式買賣，這代表現在電力交易平台交易的至少不是再生能源。平台交易的是什麼？

◎ 楊貽叡

本文將解析電力交易平台為何要開電能市場。（取自貼文）

幾年前，綠學院架構出我國的電力交易藍圖，文章中紅蘿蔔和凍庫的比喻撐起全國對電力交易的認知。我們並沒有想到短短幾年後，世界將迎來一隻用電巨獸AI新物種，並且準備重演1970年代的石油危機。雖然我們都希望自己以古為鏡，可以知興替，但人類的壽命真的是太短了，以至於沒有人記得上一輩人犯錯的原因，輪迴回來繼續犯同樣的錯誤。

在這樣的時代背景下，結合業界巨嬰們的請願，電力交易平台即將擴充功能，把「電」也拿來交易。這句話聽起來有點矛盾，電力交易平台不是本該交易電力嗎？

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我們熟悉的「買綠電」、「再生能源憑證」，有在電力交易平台交易嗎？一個也沒有。買綠電就算是電能市場，不過在台灣，目前綠電交易是以企業購售電合約或再生能源憑證的方式買賣，這代表現在電力交易平台交易的至少不是再生能源。平台交易的是什麼？

電力交易是什麼？

電力市場和交易是電業自由化的表徵，讓電力透過各種競價的方式在市場上進行公開買賣，成為金融商品之一。電力市場通常有三大類商品：電能、容量、電力輔助服務，因此你會看到電能市場、容量市場和輔助服務市場這三種用詞。

●電能市場

電能市場主要作用為提供負載穩定用電，藉由交易參與市場的各式發電資源（含傳統發電機組和再生能源）所發出的每度電，並以發電資源個別投標之價格競價搓合進行；但為符合系統安全運轉限制及供需平衡，電能會因不同因素而有不同價格，此為電能市場。

隨著我國的綠電保價收購制度（Feed-in-Tariffs; FIT）逐漸落日，綠電多以企業購售電合約或再生能源憑證的方式保有較好的效益，不過再生能源發電時間和企業用電時間並不完全相同，二次匹配之後仍經常產生企業用不了的餘電，導致企業無法取得足夠的綠電，再生能源售電業也因此無法獲得預期的收益，如果再生能源售電業能將餘電去電能市場於同業間競價交換，就是一種擴充電力交易平台功能的做法。

●容量市場

容量市場主要是為了分散系統風險及增加事故耐受能力而產生的，像是預買保險，為了確保實際運轉當下電力系統能有足夠的可靠度。這些預備之容量將依接近實際運轉時間的遠近及所提供的能力，有不一樣的市場與價格，此為容量市場。

你可以把「容量」想像成像是紅蘿蔔冷鏈盤商的凍庫和冷凍紅蘿蔔，平時市場上紅蘿蔔雖然很充裕，但我們還是要準備著凍庫，以防萬一紅蘿蔔缺貨，我們還有冷凍紅蘿蔔可以拿出來用。為了確保隨時能吃紅蘿蔔，確保凍庫會幫我們低溫儲藏紅蘿蔔，我們願意付錢，買個保險。

我國現行電力交易平台的備用供電容量就是交易容量，這個商品的市場比較冷清，因為大家都去交易被歸類在下面這個輔助服務市場的容量型商品了。

●輔助服務市場

電力供給主要工作為發電與輸配電，最重要的兩大考慮因素就是穩定與安全，而電力輔助服務就是為了維持電網的穩定與安全而提供的多樣性功能服務。相較於電能市場、容量市場可以有傳統發電業、再生能源發電業、售電業、再生能源售電業等熱鬧且多元的參與者，輔助服務市場主要是輸配電業，也就是台電，在忙裡忙外確保電網的穩定與安全。

上一個版本我們並沒有把輔助服務市場分出來，是因為你看下表，目前電力交易平台交易的商品命名全部都是容量型商品。

（圖一）目前電力交易平台交易之商品

資料來源：台電公司

讓我們拿出老花眼鏡，仔細看看這個稱為電能移轉複合動態調節備轉容量（Energy-shifting with Dynamic Regulation Function Reserve, E-dReg）的商品。一開始的電力交易平台並沒有這個商品，2023年從調頻備轉容量正式拆分出來，是因為台電發現本地電網其實需要儲能支援深度充放，而不只是調頻，對儲能電池有比較多的要求。

E-dReg之頻率響應模式類似抽蓄機組，可於指定時間提供固定發電量及追隨系統頻率進行向上及向下之頻率調節能力，並於指定時間轉成負載用電模式，進行電能移轉。需具備指定時間提供固定發電量及1秒內反應之自動頻率控制（AFC）功能，指定時間內執行指定用電量。

這個商品其實已經開始交易電能移轉，可以算是準電能商品了，畢竟所謂的電與容量本來就沒有那麼涇渭分明。總之，電力交易平台擴充電能市場的功能，其遠因就是在此。

如果我們把它改成電能商品，透過公開競價方式揭露不同時段提供電力的價格訊號，合格交易者可自行評估是否同時參加輔助服務市場和電能市場，時間電價不就有了市場經濟的參考點，不用成天被政治綁架了嗎？

如果你是電力交易平台，下一個要開的商品是什麼？

我們認為，在現行的電力交易平台，直接擴充功能開電能市場是最有效率的做法。台灣並不是一個發電資源很充裕的市場，可以為了電力交易平台收入極大化的目標，每週上架一個新的電能商品隨便大家玩，反而是若能創造出儲能、虛擬電廠等這類新興資源積極參與的機制，給予合格交易者適當的誘因，很自然地就會達到所有人都理解「電力的價值在不同的時間截然不同」，而不再把台電的勞苦功高視為理所當然。

藉由針對特定時段的供需不平衡開日前市場的電能商品，業界巨嬰們也要自己打好算盤，當有些資源分散到電能市場競標，E-dReg容量費就不再是0元，說不定繼續參加輔助服務市場是最佳的選擇；另一種可能是資源都集中到電能市場，這時反而電能市場更競爭，不見得保證賺錢，不可以學太陽能公司躺著等台電餵食，我們現在要花5,000億美元養美國，沒有很多錢養你。

若養成順利，中期我們就可以開前段提到的再生能源售電業將餘電於同業間競價交換的電能商品，長期我們可以將綠電交易全部轉戰電力交易平台，把現在家庭手工業改成全自動，實現真正的數位轉型。同一個電力交易平台可以擴充越來越多元的功能，電業裡面的玩家就不會整天只想維護著自己的一畝三分地，設計各種排外的機制讓外人進不來。

本文經授權轉載自【綠學院】都缺電了，電力交易平台竟然要開電能市場？

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