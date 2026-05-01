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自由開講》淡江大橋通車在即 行政體系須正視20大缺失

2026/05/01 12:30

◎ 施亮州

淡江大橋即將在5月12日通車。（公路局提供）淡江大橋即將在5月12日通車。（公路局提供）

淡江大橋建築美學論壇近日熱烈舉行，這座全球最長單塔斜張橋被譽為治癒城市的「建築處方箋」。然而，在百億鋼鐵巨構背後，在地居民看見的卻是行政體系對都市機能「自甘墮落」的失能，這份處方箋若不正視核心缺失，恐將淪為包裝精美的「自寙箋」。

救命的斷層：120公分護欄下的「鋼鐵牢籠」

建築設計應以人為本，淡江大橋卻顯現機能脫節。為了便利通行，機車道寬度僅2.5米，兩側竟是高達120公分的實體護欄與鋼纜。根據近期演練照片證實，意外發生時醫護人員必須吃力地翻越1.2公尺高牆救人。這消失的每一分鐘，就是救命的黃金半小時。更荒謬的是，官僚體系竟簽署「醫療資源充足」報告，拒絕設立醫學中心。淡水身為口袋型城市，若無原地救治能力，通車只是縮短了塞車距離，並未縮短救命時間。

生產的空洞：美麗新廣場經營困局的警鐘

交通建設是雙面刃，若無產業支撐，大橋將成為加速人才流向北市與八里的「吸管」。目前淡海新市鎮2-1期區段徵收至今未公告，導致產業招商牛步化。這種「生產力空洞」已由美麗新廣場經營不善顯露端倪：沒有在地就業人口支撐商場「內循環」，再華麗的地標也難逃枯竭。所謂「淡海科學城」，在沒有法定期程公告前，終究只是空頭支票。

淡海新市鎮2-1期區段徵收至今尚未公告，導致產業招商進度緩慢。（地政局提供）淡海新市鎮2-1期區段徵收至今尚未公告，導致產業招商進度緩慢。（地政局提供）

管理的懶政：被剝奪的移動尊嚴

2026年4月18日漁人碼頭7000人路跑活動，行政單位為管理方便下令管制汽機車禁入，強迫行動不便者與長輩步行超過1公里，這種「清除式管理」踐踏了公民的移動尊嚴。衡量城市文明不在於鋼纜強度，而在於如何對待最慢、最弱的人。

結語：我們要的是「真城」，而不是「空城」

拯救淡海新市鎮唯有落實「四生合和」：生態、生存、生產、生活。

行政體系必須正視二十大缺失，包括：

1.救援動線死角

2.醫療後送盲點

3.三叉路口血栓

4.氣候環境風險

5.極端天氣應變不足

6.雪隧吸管效應

7.在地就業空洞

8.商務住宿衰退

9.觀光產值平庸化

10.二期開發停滯

11.行政管理失能

12.高齡移動障礙

13.大眾運輸癱瘓

14.生活成本失衡

15.噪音與空汙干擾

16.景觀標籤疲勞

17.硬體凌駕功能

18.功能殘缺的夢魘

19.公共空間私有化

20.永續共生斷鏈

民眾爭相在通車前打卡拍照，反映了對「生活斷鏈」的焦慮。政府應立即啟動區段徵收公告，並解決設計上的生存死角。我們不需要只能拍照的美景，人民需要的是一座能守護生命、長治久安的「真城」，而非空有地標外殼的「空城」。

新北市長參選人李四川（前右）日前在臉書發影片強調，淡江大橋終於從口號落地，變成真的橋。然而筆者也列出了建設背後的20項缺失，望政府能正視及改善。（新北市民政局提供）新北市長參選人李四川（前右）日前在臉書發影片強調，淡江大橋終於從口號落地，變成真的橋。然而筆者也列出了建設背後的20項缺失，望政府能正視及改善。（新北市民政局提供）

（作者為中國文化大學建築與都市設計研究所碩士、房地產作家、資深媒體觀察者）

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