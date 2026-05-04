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自由開講》媒體識讀的雙標轉向：台灣親共媒體的邏輯解構

2026/05/04 15:00

◎ 黃義勝

當中東烽火再起，中共官方總在第一時間占據道德高地，譴責美國「霸權」並批判以色列「侵略」。令人側目的是，台灣部分媒體隨即展現高度的「協作機制」，大肆渲染人道危機，以最高規格的道德顯微鏡審視軍事行動，將和平論述包裹在強烈的正義感之下。然而，這種正義感在不同的地緣衝突中，卻顯得極其脆弱且不透明。這一路走來，我們首先必須面對的是「媒體價值觀的結構性崩壞」。從中東情勢到烏俄戰爭，同一套新聞產製邏輯，卻產出了截然不同的道德判準。

從中東情勢到烏俄戰爭，同一套新聞產製邏輯，卻產出了截然不同的道德判準；圖為美以2月28日空襲伊朗。（路透檔案照）從中東情勢到烏俄戰爭，同一套新聞產製邏輯，卻產出了截然不同的道德判準；圖為美以2月28日空襲伊朗。（路透檔案照）其次，在媒體匯流與立場先行的環境下，真相被政治定見全面稀釋。當俄羅斯主動跨越國境侵略烏克蘭，此乃國際法公認的侵略事實，中共至今卻三緘其口。與此同時，台灣特定的親共媒體展現了驚人的「立場默契」：對侵略行為視而不見，轉而啟動「檢討受害者」的論述模型，將戰爭責任推諉給烏克蘭或北約。當新聞報導不再以客觀事實為基準，而是轉向服務於特定的政治意識形態，其作為社會公器的職能已然退化。更嚴重的是內容生產的「選擇性正義」。

同樣是戰爭帶來的死亡與苦難，評論標準卻天差地遠。這種「跟著北京風向轉」的批判邏輯，暴露出其核心關懷並非普世價值或真相，而是精準的政論操盤：凡是北京所排斥的，便動用道德制裁；凡是北京所盟擁的，則尋求理由開脫。當新聞台自己放棄了公正判讀的底線，只剩「立場先導」與「情緒渲染」，自然難以建立長期的社會信任，這也是台灣本土派對此類媒體深感焦慮的主因。

這種「跟著北京風向轉」的批判邏輯，暴露出其核心關懷並非普世價值或真相，而是精準的政論操盤；示意圖。（美聯社檔案照）這種「跟著北京風向轉」的批判邏輯，暴露出其核心關懷並非普世價值或真相，而是精準的政論操盤；示意圖。（美聯社檔案照）再者，媒體公信力的變質也值得反思。媒體應是守門人，是引導大眾理解國際局勢的羅盤。然而，當媒體的價值觀隨時因特定強權的戰略利益而擺盪，其報導的公信力也隨之崩解。這種「代理人化」的傳播模式，不僅削弱了新聞的深度，更讓媒體淪為跨國大外宣的末端神經。

最後，必須正視「不可取代價值」的喪失。在資訊戰與認知作戰頻仍的時代，問題不在於觀點的多樣性，而在於媒體是否還擁有「誠實」這項核心競爭力。若持續以雙重標準填充版面、以特定立場掩蓋事實真相，最終只會加速讀者的流失。在媒體環境劇變的當下，若新聞產業無法回歸「客觀、深度與一致性」的專業核心，其所失去的將不只是市場，而是身為新聞媒體最根本的靈魂。

（作者為大學生）

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