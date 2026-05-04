自由開講》從日本「安全查核」制 看台灣資安法該有的建構與轉型

◎ 盧俊瑋

中配入職健保機關，觸及民主國家在資安管理上的一個核心課題。（資料照）

中配入職健保機關引發的社會討論，觸及了民主國家在資訊安全管理上的一個核心課題。面對涉及全體國民醫療隱私與國家安全的核心大數據，如何建立一套科學化、法制化且與國際接軌的「安全查核制度（Security Clearance, SC）」，已成為台灣提升國家韌性的當務之急。當日本已在高市早苗等政治家推動下，將安全查核法制化作為國家戰略重心，台灣應以此為契機，將現行的身分篩選機制轉化為更主動、深度的適任性評估體系。

日本在2024年正式推動的《重要經濟安保資訊保護活用法》，其核心邏輯在於「職務機敏性」的動態管理。這套制度跳脫了國籍或身分的單一標籤，針對能接觸國家機密、關鍵技術與大規模數據的人員，進行包含財務健全度、海外聯繫、甚至對特定勢力依賴風險的深度查核。高市早苗在所著《我的政權構想》一書中明確指出，建立安全查核制度是一張獲取國際盟友信任的「門票」。台灣身處全球半導體技術與精準醫療數據的核心，亦必須效法日本向國際社會證明，台灣的數據守門人具備一致且嚴謹的適任性標準，方能確保在民主同盟供應鏈中，擁有不可或缺且「可被信任」的戰略地位。

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高市早苗在《我的政權構想》一書中明確指出，建立安全查核制度是一張獲取國際盟友信任的「門票」。台灣應效法日本，向國際社會證明我們的數據守門人具備一致且嚴謹的適任性標準。（歐新社檔案照）

回望國內，現行的《兩岸條例》或《公務人員任用法》多偏重於靜態的身分門檻。然而，單一的身分限制已難以完全涵蓋所有的安全風險。以健保2025年發生的過去重大資安洩密案的教訓顯示，即使是具備完整合法身分的內部人員，若缺乏制度性的持續監督，其破壞力往往更甚於外部威脅。資安防禦本質上是人性與制度的博弈，對於掌握全台二千三百萬人醫療隱私、甚至是核心機敏人員足跡的健保系統，政府需建立一套法定的人員持續監測機制，將防護重心從入職前的身分檢查，延伸至職務執行中的適任性確保。

目前台灣資安法制的轉型已出現新契機。沈伯洋等立委近期推動《資通安全管理法》修正，核心訴求在於引入「適任性查核」制度。這項修法旨在建立一套跨越背景限制、專注於職務風險的專業防線：凡進入國家核心機敏職務者，皆須接受對等的安全檢驗。這套制度不僅能保護國家核心資訊的安全，更是對公務體系內專業人員的制度性保障。它讓行政機關在管理核心資產時，能依循明確的法源進行專業評核，強化資訊流通的可信度。

沈伯洋等立委近期推動《資通安全管理法》修正，核心訴求在於引入「適任性查核」制度。（資料照）

台灣要走向世界，必須建立與文明世界對等的安全信任機制。國會應全力支持資安法制的完整構建，將「安全查核」提升至國家戰略高度。透過制度化的適任性評核，將防護網從門口的證件檢查，進化為內部的風險管理。如此台灣才能真正應對現代化安全挑戰，守台灣的資訊主權。

（作者為皮膚科助理教授）

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