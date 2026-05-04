自由開講》當強權踢到鐵板：從川普與教宗之爭看習近平的真正挑戰

◎ 楊振富

川普對教宗發動猛烈攻擊，引發強烈反彈，不但輿論撻伐，國內外鐵桿亦不以為然；他或許沒料到，這回踢到一塊無法以力量撼動的鐵板——道德權威本身。

這場衝突的特殊之處，不在於誰勝誰負，而在於兩種權力形態的正面碰撞；梵蒂岡教宗良十四世（左）與川普（右）。（美聯社檔案照）



這場衝突的特殊之處，不在於誰勝誰負，而在於兩種權力形態的正面碰撞：一方是建立在軍事與國家機器上的硬實力，另一方則是來自信仰、價值與良知的軟實力。川普習慣用勝敗與強弱來衡量一切，因此他批評教宗「軟弱」，認為沒有強大的美國軍事力量，梵蒂岡的和平呼籲毫無意義。然而，川普思維恰恰暴露問題的核心——當硬實力無法轉化為正當性時，它的影響終究有限，並將遭到挑戰。

教宗無力調動大軍，卻能左右全球數十億人對戰爭的理解；他無法決定戰場勝負，卻能定義何謂正義與節制。這種力量不依賴軍隊、不仰賴經濟制裁，也不以強制力為後盾，而是透過價值、信念與良知的界定，發揮影響。當教宗針對伊朗問題呼籲克制與和平時，其立場並非出於戰略計算，而是源自福音倫理對暴力的根本質疑。川普對此的攻擊，不僅難以削弱教宗，反而讓自身顯得缺乏節制與正當性。

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這一幕，對遠在亞洲的習近平而言，無疑是一則值得深思的警訊。在台灣與中國的長期對峙中，中國所依賴的，正是與川普相似的邏輯：以壓倒性的軍事及經濟實力，迫使對手接受其政治目標。軍演、威嚇、外交封鎖，這些手段在短期內確實有效，甚至足以改變局勢的表面結構。

台灣無法以武力改變兩岸權力結構，卻能透過民主制度與自由價值，累積被國際社會理解與同情的正當性。（美聯社檔案照）然而，正如川普對教宗的攻擊所顯示者，力量可以迫使讓步，卻無法強迫認同；可以製造結果，卻無法自動產生正當性。台灣的處境，恰恰與教宗所代表的那種道德權威形成某種結構上的呼應。它無法以武力改變兩岸權力結構，卻能透過民主制度與自由價值，累積被國際社會理解與同情的正當性。這種正當性，使台灣的存在不僅是地緣政治問題，更成為國際社會價值判準的標竿。

如果北京最終只能依靠壓力及威嚇來推動其目標，那麼即使在現實中取得某種「勝利」，也可能在歷史與道德的評價中付出代價。正如川普在與教宗的對抗中所遭遇的困境——他或許可以主導局勢，卻難以說服世界。這是「總統與教宗」的對抗傳達的更深層訊息。

（作者為退休人士）

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