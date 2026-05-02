自由開講》半導體供應鏈內控警訊：從個案風險走向制度升級

◎ 張秉軒

新竹地檢署依竊盜等罪嫌起訴台積電供應鏈之一的天弘化學新竹2廠3名員工，並通緝在逃2人。（資料照）

台積電供應鏈之一的天弘化學，近日爆出內部舞弊案件，涉及員工長期竊取鈷金屬原料，時間長達半年、搬運次數超過200次，甚至包含主管層級人員修改盤點資料掩護行為，累積數量達數十噸、市值高達數千萬元。目前案件已進入司法程序，仍有涉案人員在逃。這起事件雖然屬於單一企業個案，但因發生在先進製程材料供應鏈之中，對產業治理與內部控制體系提出了相當具體且迫切的警示。

此事件是內控機制在實務運作中的斷點，當竊取行為能夠長時間持續且未被發現，顯示盤點制度、權限設計與監督流程之間缺乏有效的交叉驗證機制。尤其當內部人員能夠同時接觸實體物料與帳務資料時，一旦缺乏制衡，很容易形成管理漏洞。因此，問題核心在於制度是否具備足夠的落實力與防範能力。

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另外，該事件亦凸顯關鍵材料管理的重要性。鈷金屬屬於高價值原料，且廣泛應用於半導體與先進製程領域，其存放、調度與使用本應具備高度可追溯性。若缺乏完整的紀錄與即時監控，造成企業損失，也可能影響供應鏈穩定性。在高度競爭的半導體產業中，供應鏈信任本身就是競爭力的一部分，一旦出現管理鬆動，影響將不只停留在單一企業。

鈷金屬屬於高價值原料，廣泛應用於半導體產業，其存放、調度與使用本應具備高度可追溯性；示意圖。（路透檔案照）

這起事件也提供產業全面檢視與升級制度的契機：

首先，企業應建立多層驗證機制

將庫存管理、出入紀錄與財務系統進行整合比對，降低單點失效風險。透過不同系統之間的交叉驗證，可以有效提升異常發現的機率，讓問題在早期即被察覺。

其次，導入數位化與自動化管理工具將成為關鍵方向

例如運用條碼系統、RFID技術或感測設備追蹤原料流動，並結合即時數據分析平台，建立完整的物料履歷。當每一筆進出紀錄都能即時監控並自動比對，將大幅降低人為操作空間，提升整體管理透明度。

再者，企業應強化內部稽核與職務分離制度

透過定期稽核與輪調機制，避免長期由同一批人員掌握關鍵流程，降低內部串通風險。同時，應重新檢視授權機制，避免權限過度集中於單一職位，確保決策與執行之間具備必要的制衡關係。

最後，企業文化與內部通報機制同樣重要

建立鼓勵揭露異常行為的制度，並保障通報者權益，有助於及早發現問題。當員工對制度具備信任感與參與感，將能提升整體治理品質，而非僅依賴外部監督。

從供應鏈角度來看，像台積電這類核心企業，也可進一步強化對供應商的管理標準，將內控能力納入評估指標。例如要求供應商定期提供內控報告、接受第三方稽核或導入統一管理系統，讓整體供應鏈維持一致的治理水準。

像台積電這類核心企業，可進一步強化對供應商的管理標準，將內控能力納入評估指標；示意圖。（彭博檔案照）

政府方面則可扮演輔導與制度推動角色。透過制定關鍵產業內控指引、提供數位轉型補助，協助企業導入智慧化管理系統，特別是中小型供應商，更需要政策支持來提升管理能力。這樣的政策不僅能降低個案風險，也有助於強化整體產業韌性。台灣可建立更完整的產業風險預警機制。透過跨企業與跨部門的資訊整合，分析異常交易或物料流動模式，提前識別潛在風險。當風險管理從被動回應轉為主動預測，整體產業安全將更具前瞻性。

同時，也可推動產業間的經驗分享與標準建立，讓企業能參考彼此最佳實務，快速提升內控水準。透過產業協會或聯盟平台，建立共通規範與案例庫，有助於縮短制度優化時間。

這起事件提醒我們，高科技產業的競爭，來自管理能力與制度成熟度。當製程越精密，對應的管理體系也必須同樣精細。唯有在技術與治理同步提升的情況下，台灣半導體供應鏈才能在全球市場中維持長期信任與競爭優勢。

（作者為科技集團法務）

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