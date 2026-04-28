名家分享~趙曉慧》台灣的資金結構：從房市「磚塊」變成股市「晶片」

台灣是一個「藏富於民」的國家，馬英九時代高度集中在房市炒作，如今的賴政府則是加強對房市的調控並放寬股票投資限制，資金從流向房地產變成流向半導體產業。股市的投資門檻比房市低，這使得一般小資族或升斗小民雖買不起房，但能買得起股票，搭上台積電與AI列車。

◎ 趙曉慧

台積電的股東會在即，根據2025年台積電前十大股東的結構，可以一窺這家「護國神山」背後的資金組成與市場信心。

外資色彩依舊濃厚

第1名「台積電存託憑證（ADR）專戶」持股高達531.36萬張。這並非單一股東，而是在美國掛牌的ADR（股票代號：TSM）所有投資者的加總。

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這代表台積電有很大一部分的股權是由海外投資者，主要是美國機構與個人持有。

第6、7、9、10名都為國際知名的被動型或主動型基金，包括Vanguard Vanguard、BlackRock iShares、Capital Group，顯示台積電是全球大型資產管理公司的「標配」。

國家級資金與長期穩定力量

第2名「國發基金」持股165.37萬張，是台積電實質上的最大單一法人股東。身為政府基金，其持股不變（+0.00），象徵著國家對核心半導體產業的戰略支持與長期持有的決心。

第3、4名「新加坡主權基金」與「挪威主權基金」，這兩者是全球最具影響力的國家級基金。

新加坡（GIC/Temasek）雖然大幅減持14.34萬張，但仍穩居第3，可能是基於資產配置調整或高檔獲利了結。

挪威基金則小幅增持0.88萬張，顯示出其長期看好台積電的穩定性。

被動型基金（ETF）持股比例上升

第5名「元大台灣50ETF」（0050）這是名單中最亮眼的變動之一，大幅增持18.29萬張。

2025年台灣投資者透過ETF參與台積電的熱度極高，由於台積電市值巨大，當0050等市值型ETF規模擴張時，必須被動買入更多台積電。

2025年，國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，規模突破兆元大關，共寫歷史新猷。（公司提供）

勞工退休基金的參與

第8名「新制勞退基金」持股30.99萬張，且微幅增持。

這代表台灣廣大勞工的退休金有相當一部分是與台積電的經營績效掛鉤的，台積電的股利與股價表現，直接影響到未來的退休金分紅。

所以呢？

台積電全球化的程度很高，超過一半以上的股權掌握在國際投資人手中，這使其受美股波動影響大，但也反映其全球半導體龍頭的地位。

透過0050等ETF，台灣的本土資金對台積電的影響力正在增強。

台積電的股權依然高度集中在「專業機構」與「政府基金」手中，結構非常穩健。除了新加坡基金有明顯調節外，其餘大股東變動幅度不大，顯示法人對台積電的營運展望依然充滿信心。

股權集中在專業機構與政府基金手中，對台積電以及大家手中的資產安全感，當然有好處：

首先是抗震，政府基金（如台灣國發基金）與主權基金通常是「長線釣魚」，不會因為川普講了一句狂言或一季的財報震盪就驚慌拋售，這能讓台積電在政治風暴中保持定力。

比起台積電被散戶（韭菜）拿著，股權集中代表籌碼安定，在大盤崩跌時，它是最後的防線。

再來是專業背書，這些機構擁有全球最頂尖的分析師，他們選擇「高度集中」，代表他們對台積電的製程領先與現金流有絕對信心。

如果你持有台積電，哪怕是零股，這驗證了你的眼光，你跟全球最聰明的一群人站在一起。

但這也是雙面刃，帶來「地緣政治的束縛」。

當股權過度集中在特定背景的基金手中，台積電就不再只是純粹的企業，而成了「外交籌碼」。

這解釋了為什麼新加坡主權基金會減持，主權基金對「風險分散」極度敏感，當這家公司變得「太重要」且「太靠近地緣衝突」時，適度減持是他們的避險策略。

這是一個非常精妙的觀察。如果說主權基金的股權結構是台積電的「骨架」，那麼台灣本土ETF的加碼，就是這座大山最厚實的「基石」。

全民為台積電抬轎

台灣本土ETF的加碼，只要台灣人持續存股、定期定額，這些ETF就必須機械式地買入台積電。這種買盤不帶感情，不論地緣政治多緊張，只要資金進來，它們就得買。

這會將台積電的籌碼從容易受驚嚇的外資短線客手中，轉移到相對穩定的本土長期持有者手中。這讓台積電在面對美股震盪時，具備了一種「定海神針」般的韌性。

然而，當ETF大量加碼，台灣人的財富與台積電的連動性達到了前所未有的高度。如果台積電真的發生極端變故，整個台灣的金融體系會產生連鎖反應。

這讓台積電的經營不只是企業問題，更是社會穩定問題。對於魏哲家來說，這種壓力會讓他們的策略變得更加謹慎且防禦。

台積電，已經跟「台灣國運」與「全民財運」深度綁定。

這讓台積電即便外資因為川普的言論而暫時減持，本土ETF的加碼也會像緩衝墊一樣，讓修正變得溫和，結構「大而不倒、強而有撐」，支撐台積電在風暴中優雅地待在那裡。

台積電已跟「台灣國運」與「全民財運」深度綁定。如果它真的發生極端變故，整個台灣的金融體系會產生連鎖反應；示意圖。（彭博檔案照）

台灣的游資，從炒房市被賴政府趕進股市，綁定台積電

台灣一直是一個「藏富於民」的國家，民間游資（爛頭寸）太多，馬英九時代高度集中在房市炒作。

賴清德端出一套組合拳，先延續並加強對房市的調控（限貸令、信用管制），讓炒房的成本與難度變高，再來是金管會宣布放寬「國內股票型基金」及「國內股票主動式ETF」的投資限制，對於單一公司股票的持股上限，從原本的10%大幅調升至25%，被戲稱為「台積電條款」的重磅大鬆綁。

當房市這扇門被關上或變窄，這股巨量的資金必須找出口。股市，特別是以台積電為核心的ETF，就成了政府認可且具備「護國」色彩的「游資合法蓄水池」。

這是好事嗎？

從國家長期發展來看是好事，資金流向房地產只是「財富重分配」且推高生活成本，但資金流向半導體產業則是投資「全球競爭力」。

這讓台灣的資產結構從「磚塊」變成了「晶片」，更具動能。

當台灣人的儲蓄、勞退、ETF乃至於保險金都深度加碼台積電，台積電的存亡就直接等同於台灣中產階級的財富存亡。

股市的投資門檻比房市低，包括買零股，一般小資族或升斗小民，你買不起房，但買得起股票，搶搭台積電與AI列車，這是不是一種好事？

當然是！

以前資產翻倍的紅利被房地產壟斷，而房市的高門檻（自備款幾百萬起跳）就像一道高牆，把小資族擋在外面。

零股交易和ETF的普及，讓升斗小民能以「百元、千元」的代價，參與地表最強企業（台積電）的成長。

這讓財富增長的機會從「地主階級」轉移到了「勞動力階級」，當一般人也能分享AI浪潮的紅利，這在社會穩定上是極大的好事，它給了年輕一代一種「我還有機會」的希望感。

零股交易和ETF的投資門檻低，讓升斗小民買不起房，但買得起股票，給年輕世代一種「我還有機會」的希望；示意圖。（資料照）

（藍白酸民一定又會說）

（我講那麼多幹嘛）

（不就是要說賴清德好棒棒）

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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