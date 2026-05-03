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自由開講》遲來的「補償條款」 救得了教育現場的寒蟬效應嗎？

2026/05/03 10:30

◎ 唐明輝

近來立法院修正《教師法》，納入「冤案補償條款」，讓遭停聘後獲證清白的教師得以補發薪資與加給。這看似為教師權益補上了一塊遲來的拼圖，實則像是在暴雨過後遞上一把雨傘，卻無法阻止暴雨本身。當前的教育現場，濫訴、誣告與網路輿論如影隨形，已然形成嚴峻的「寒蟬效應」。

近來立法院修正《教師法》，納入「冤案補償條款」，讓遭停聘後獲證清白的教師得以補發薪資與加給。近來立法院修正《教師法》，納入「冤案補償條款」，讓遭停聘後獲證清白的教師得以補發薪資與加給。當前制度最令基層教師不安之處，在於其「先懲罰、後調查」的實務傾向。當教師依法進行管教，往往因單一申訴便需捲入冗長的校事會議與調查程序，甚至面臨停聘處分與名譽折損。正如媒體評論指出，零成本的投訴與社群媒體的放大，使教師長期處於高風險環境，「少做少錯、不做不錯」成了許多人的消極選擇。這種制度設計，表面上是守護學生人權，實際上卻因削弱了教師維持秩序的能量，進一步侵害了大多數學生的學習權與受教安全。

教師管教權的本質，應是在法治框架下達成「正向輔導」與「合理懲戒」的平衡。然而，理想與現實的落差，讓管教成了教育者的職涯賭博。我們不追求回歸過去的威權，但必須建立「有界線的專業保障」。

教師管教權的本質，應是在法治框架下達成「正向輔導」與「合理懲戒」的平衡；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）教師管教權的本質，應是在法治框架下達成「正向輔導」與「合理懲戒」的平衡；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）為此，筆者提出以下具體建言：第一、改革調查機制，設立濫訴篩選門檻，針對顯無事證之申訴應及時止損；第二、提供可操作的管教指引與行政後盾，讓教師在合法管教時不再孤立無援；第三、重建親師生的專業信任，讓社會理解「專業管教」不等同於「體罰」。

補發薪資固然正義，但「預防冤案」比「補償冤案」更為迫切。若無法改善管教權的實質困境，侵蝕的將不只是教師的士氣，更是台灣教育的根基。

（作者為新北市教師）

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