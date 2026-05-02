自由開講》別讓「新住民們」感覺不安

◎ 邱世長

近日，民眾黨前立委李貞秀搶占媒體版面，民眾黨從「全黨護一人」，改成「全黨攻一人」，民眾黨內部戰況慘烈，卻讓居住在台灣的其他「新住民們」，百感交集，這是「池魚之殃」。

對此，筆者提出幾點看法。

美國季辛吉（Henry Kissinger）曾有句名言：「美國沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益」（歐新社檔案照）首先，美國季辛吉（Henry Kissinger）曾有句名言：「美國沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益」，這是「現實主義」掛帥！

李貞秀既然從政去當不分區立委，理當了解政治界重視「現實主義」！李貞秀與民眾黨是因「利益」而結合，也該因為「利益不同」而分開，他們不需要透過媒體互相廝殺，既浪費「媒體資源」，讓其他「新住民們」無辜遭殃！

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其次，李貞秀曾經是民眾黨的「重要資產」，因為她可以吸收許多「新住民選票」，幫助民眾黨的成長。反之，李貞秀也可讓民眾黨「重創」！自此，新住民不敢再相信民眾黨！

李貞秀曾經是民眾黨的「重要資產」，因為她可以吸收許多「新住民選票」，幫助民眾黨的成長。（資料照）如今，李貞秀與民眾黨幹部公開互嗆，民眾黨的形象受損，這是「小事」；但若讓其他「新住民們」無辜受累，讓「新住民們」被「標籤化」，在台灣感到「不安」，這是「大事」！

最後，許多「新住民們」在台灣默默耕耘多年，對台灣做出貢獻，他們把台灣當家，不該「無辜受累」！李貞秀紛爭，既然各說紛紜，為何不讓「證據說話」，也讓其他「新住民」心安？

（作者為教育人員）

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