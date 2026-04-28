美台觀測站》谷立言促通過全面性軍事預算

現在從美國的角度來看，現在國民黨的聲望在許多人的眼中是完全破產，許多國會議員、整個政策圈、各主要媒體都完全不相信國民黨聲稱他們支持國防，只有看到實際上就是一直在擋。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

軍購持續卡關，谷立言接受中國時報專訪，強調全面性的軍事預算

請繼續往下閱讀...

台股破四萬點，台積電再創新高，然後，軍購持續卡關、今年的總預算也還沒審查。只能說這就是台灣人的集體選擇，我們一起承擔風險。（不要再講什麼扣掉台積電台灣經濟什麼都不是這種話，你去買雞腿便當不會跟店家講說扣掉雞腿你們的便當什麼都不是。更何況，扣掉台積電，台灣股市仍然是有兩萬多點，這是10年前完全無法想像的事情。再說回來，許多人每天喊著台積電要被賣掉、台灣經濟要完蛋了的人們，該怎麼解釋2020年到現在台積電從五百多塊錢漲了四倍？）

谷立言回應關於鄭麗文訪美安排：「如果國防特別條例盡快通過，會在她訪美之前營造正面的氛圍。」（資料照，國民黨提供）今天（27）谷立言（美國在台協會處長）在中國時報的專訪刊出來，有A3一整版的大型專訪內容。AIT在專頁上發布：「台灣通過『全面性』特別預算條例非常重要，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。」

從去年十一月到現在，美國政府已經講了不知道多少次，現在軍事預算版本就是唯一支持當前的行政院版本，其他任何版本都是不能接受的。我們看到在野黨一下砍無人機、一下砍國防產業，就是沒有任何想要加強台灣實力的意思。

事實上這些內容、金額、項目本來就是可以討論與調整，但是目前立法院在野黨團只在乎條例的名稱能不能寫中共、金額要砍到三分之一、還有把整個國防產業的部份拿掉，這不是討論也不是監督，這就是在幫中國擋軍購。今天在立法院的協商，甚至還有立委還在喊說軍購條例不能空白授權，明明國防部在立法院排了非常多場機密專報，要買哪一個項目都講得清清楚楚了，每一毛錢的用途都講得很清楚，而好幾位立委是連開會都不想去開、就只是一直講說不知道要買什麼，是連腳本都沒更新嗎？

台股破四萬點，台積電再創新高，然後，軍購持續卡關、今年的總預算也還沒審查。（資料照）不過話說回來，谷立言處長這個專訪搭配鄭麗文近期發言來看的話很有意思。鄭麗文這邊高調宣布要訪美，所以有很多提問是問谷立言說會怎麼安排她的行程，他當然無法回答假設性的問題，但給出很有意思的回應：「如果國防特別條例盡快通過，會在她訪美之前營造正面的氛圍。」也就是說，很可能現在國民黨是拿軍購案的通過與否，來跟美國這邊要求提高訪美規格。

對美國來說，給國民黨安排一些訪問上的行程一點都不會有什麼額外的成本，而國民黨到時就可以宣稱是自己去美國喬出來的軍購案，替人民把關，真的是何樂而不為呢！其實這就跟先前黃國昌一行人去美國宣稱要談判軍購和談判關稅一樣，這些人現在只為了做政治操作，完全沒有要理會現實（這些都是執政黨的職責，怎麼會是由在野黨去談判呢？）。

今天（27），鄭麗文還在中廣專訪中說自己應該要得諾貝爾和平獎，還說美方對國民黨都是高度讚賞。呃不是的喔！我們先前有講過，「美國」內部有很多不同的行為者，不會有一個單一個人或團體代表美國。找這個說她要得諾貝爾獎的人出來看，哎，怎麼又是那位超級棄台論的Lyle Goldstein？

許多國會議員、整個政策圈、各主要媒體都完全不相信國民黨聲稱他們支持國防，只有看到實際上就是一直在擋。（資料照）而且，現在從美國的角度來看，現在國民黨的聲望在許多人的眼中是完全破產，許多國會議員、整個政策圈、各主要媒體都完全不相信國民黨聲稱他們支持國防，只有看到實際上就是一直在擋。過去一年多以來我們看到許多國際媒體、甚至包括國務院官員都直接點名國民黨在擋路（get in the way）。



事實上政策圈與國際媒體幾乎都認定，鄭麗文訪中國代表的意義就是國民黨全面往中國靠攏，而不是什麼和平，畢竟沒有人會相信習近平可以信守任何承諾。然而對國民黨來說，只要能去一趟美國，他們相信就能夠「洗白」他們去中國附和習近平的說法，也可以繼續宣稱說國民黨主張「親美和中」。這種說法只能夠在台灣內部發揮作用，但是騙不了任何稍微了解兩岸關係的美國政策圈人士。



國民黨現在正盡全力阻擋美國的印太布局，先前還羞辱谷立言處長，然後全力阻止台灣提升國防實力。這不是親美，而是在賣力演出。這樣的演出有沒有效果，最終還是得由全體選民來做判斷，後果和風險，當然也是由全體台灣人來做承擔。



最近我們購買的M1A2T坦克最後一批全數交貨；圖為M1A2T戰車成軍儀式，新舊裝備交接。右為M1A2T，左為CM11勇虎戰車。（資料照）最後，我們就問一個簡單的問題就好：請問大家是否支持台灣加強自我防衛的能力？是否能夠允許有人持續阻止台灣加強這樣的能力？



同場加映：最近我們購買的M1A2T坦克（地表最強坦克）最後一批全數交貨，F16V新機即將交貨，整體來看，台灣對美軍購25項裡面有22項是準時交貨或者提前交貨，但還是有一大票的人、包括各種媒體與學者，一開口就是「美國不交貨」，要不就是講說美國賣超貴的武器、沒用的舊武器給我們。這些都是假訊息，然而，謊言講多了可能連自己都騙到了。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法