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自由開講》立院延會玩法弄權 藍白合成「腥」政治

2026/04/30 08:30

◎ 楊智強

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷近期自爆2025年立法院延會，是要「幫國民黨撐傘」，引發熱議。（資料照）民眾黨嘉義市長參選人張啓楷近期自爆2025年立法院延會，是要「幫國民黨撐傘」，引發熱議。（資料照）

標榜新政治的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，日前在廣播節目專訪，為誇耀藍白同盟的革命情誼，竟意外吃了「誠實豆沙包」，自爆2025年立法院一路延會的真正內幕。他得意地坦言，當時與黃國昌等人商議，目的是為了「幫國民黨撐傘」，利用會期中的特權保護藍營盟友與高金素梅免於司法羈押，毫不掩飾地揭露了國會議事如何淪為特權分贓的工具。

2025年立法院打破百年慣例，形同全年無休地延會。當時張啓楷與民眾黨團多次公開強調，延長會期是為了「補強行政院預算的疏漏」、「落實國會監督」以及「審查福國利民的民生法案」，深怕被誤認為浪費公帑。如今張的自我揭露，推動延會的真實目的，並非單純為了審理法案，而是刻意拉長法定的「國會保護傘」

依據《憲法增修條文》，會期中的立法委員享有除非現行犯、否則非經院內同意不得羈押的「保護傘」。張啓楷親口承認延會是為了「保護盟友」，這等同於公開承認民眾黨正利用憲法賦予的職權，知法玩法轉化為躲避司法調查。

當藍白持續在立法院卡關總預算、延宕軍購條例，損害國家安全與民生發展；另一方面卻忙著利用延會提案來延續保護傘，讓涉嫌犯罪的盟友能免於羈押，這不僅是對法治的公然踐踏，更視選民如無物。

民眾黨主席黃國昌過去高喊「貪汙就去坐牢，不要再鬼扯了」，展現對腐敗零容忍的姿態。而今黨內大將卻坦承，黨團最高指導原則竟然是「幫國民黨撐傘」。難道民眾黨口中的「理性務實」，就是狼狽為奸，同流合汙把國會議事規則當作阻礙司法的工具？

張啓楷的一席話不免讓人想起，民眾黨口中的「理性務實」，難道就是把國會議事規則當作阻礙司法的工具？（資料照）張啓楷的一席話不免讓人想起，民眾黨口中的「理性務實」，難道就是把國會議事規則當作阻礙司法的工具？（資料照）

隨著年底百里侯大選逼近，藍百合典範的嘉義市長選舉，張啓楷已磨刀霍霍。然而，一個連基本是非觀念都能為了政黨利益而拋棄、將司法正義視為可交換籌碼的政客，選民豈能相信他能守護地方公義？當「延會」成了特權者的避風港，「新政治」就是最腥臭不堪的笑話。噴水圓環不是遮羞傘，民主聖地嘉義不需要官官相護、目無法紀的市長。

（作者為嘉縣教師、現居嘉市）

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