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自由開講》最強AI模型出現 美中AI競逐或減速？

2026/05/06 20:00

◎ 廖明輝

Anthropic公司的Claude Mythos新模型，能獨立發展攻擊型網路能力，滲透全球先前幾乎無法攻破的軟體基礎設施，並找出其隱藏弱點，威力強大到根本無法對外釋出；示意圖。（彭博檔案照）Anthropic公司的Claude Mythos新模型，能獨立發展攻擊型網路能力，滲透全球先前幾乎無法攻破的軟體基礎設施，並找出其隱藏弱點，威力強大到根本無法對外釋出；示意圖。（彭博檔案照）2025年剛發表的《AI 2027》情境，由致力AI未來發展的非營利組織「AI Futures專案」釋出，把AI未來發展拆成具體時間點進行推演如下：2026年初，AI加速AI研發；2026年中，地緣政治因通用人工智慧（AGI）競逐升溫；到2027年初，危險到不宜公開的模型將只限少數政府與核心夥伴接觸。沒想到才2026年4月，Anthropic就在4月7日公布最強Claude Mythos新模型威力強大到根本無法對外釋出。因Mythos 能獨立發展攻擊型網路能力，滲透全球先前幾乎無法攻破的軟體基礎設施，並找出其隱藏弱點。Anthropic明言不打算全面開放新模型，而是透過「玻璃之翼」（Project Glasswing）計畫，只交給AWS、Apple、Google、Microsoft、摩根大通等有限夥伴，優先補強關鍵軟體這也是領先AI公司，第一次以先防禦、後擴散姿態，自行承認模型能力已經碰觸到公共安全紅線。

值得警惕的是，AI競逐邏輯開始鬆動。Anthropic由OpenAI前員工創立，原本就把安全可控當成公司願景。強調風險報告、透明揭露與特定條件下的延後部署。換句話說，它不是退出競爭，而是在最危險的能力躍升前，選擇負責任的局部減速。這種姿態比任何公關口號都更有分量，因為它出現在最需要市占率與聲量的AI市場。《AI 2027》之所以引人注目，在於它把風險寫成時間表。網站明寫2026年初會出現「編碼自動化」，讓AI研發速度明顯加快；2026年中旬，中國因與美國競逐AGI而全面加碼具身智慧；到2026年底，AI開始取代部分工作。更關鍵的是它預測2027年1月會出現因危險而不公開釋出的前沿模型，2月發生權重遭竊，3月再出現由AI協助催生的演算法突破。其安全補充報告更預估國家級行為者很可能在2030年前竊取前沿模型權重，而到2027年底，領先模型對AI研發的加速倍數可上看一千倍。

《AI 2027》之所以引人注目，在於它把風險寫成時間表，例如它預測2027年2月發生權重遭竊，3月再出現由AI協助催生的演算法突破。（擷取自《AI 2027》）《AI 2027》之所以引人注目，在於它把風險寫成時間表，例如它預測2027年2月發生權重遭竊，3月再出現由AI協助催生的演算法突破。（擷取自《AI 2027》）許多人還把AI風險理解成是深偽假訊息、創作抄襲或造成失業，但Mythos真正突顯的是，AI時代最危險的是將發現資安漏洞、串接漏洞、再武器化漏洞的時間，壓縮到比人類修補速度更快。當發現以機器速度倍增，修補卻仍以官僚流程與人力節奏前進，攻擊方占有天然優勢。也因此，所謂減速，不是反科技，更不是棄守創新；它是把部署節奏交還給安全治理，把產品發布問題提升為國安、金融、醫療、能源與交通的韌性問題。《AI 2027》雖自稱以預測為主而非AI治理政策宣言，但網站也明白表示，在AI時代的兩個結局中，「減速」優於「競逐」。Anthropic這次的限縮部署，正是把《AI 2027》的抽象預言，轉換成具體可見的產業行動。

對台灣而言，這場警訊不能只被解讀為只是美國AI科技公司與政府及金融業的互動作為。由於Mythos Preview 模型極可能會自行擴散並蔓延到整個網際網路。就如Anthropic自己所承認的，一個清算時刻已經到來。台灣當然要爭取算力、晶片與AI應用紅利，但更要先盤點老舊系統、建立AI新模型風險評測、強化公私部門通報與修補機制，並把金融、醫療、交通、能源與政府供應鏈視為國家韌性的整體考量。AI發展的分水嶺，從來不在模型多強多快，而在社會能否在最該踩煞車時及時踩下。當在AI浪頭上的Anthropic，都不敢把最強模型立刻變成大眾化商品，台灣更沒有理由只把AI當成半導體股價追逐的敘事，而是要以國家安全的高度來思考。

（作者為工業管理博士，前外商廠長）

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