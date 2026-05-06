自由開講》當經濟利多開始附帶政治條件

◎ 張亞柔

日前，由宋濤對外公布的「對台十項措施」，迅速被輿論定調為新一波「惠台利多」。然而，若將其內容與歷史脈絡對照，這份清單是經過重新包裝的政策再釋出；真正值得關注的，在於如何給、何時給，以及在什麼條件下給。

從連胡會延續至今的工具清單

十項措施涵蓋農漁產品輸入、觀光恢復、中小企業合作、青年交流與生活便利等面向，幾乎都可追溯至2005年連胡會以來的既有政策工具。過去二十年間，北京多次透過這些項目對台釋出經濟誘因，但同時也反覆出現「開放—緊縮—再開放」的循環操作。農產品禁令與解禁、觀光客人數的收放、交流項目的增減，無一不隨政治氛圍而波動。這種高度可調整性，使相關措施從一開始就帶有工具性質，而非穩定制度安排。

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中共惠台措施包含開放水果輸中，5年前被以「介殼蟲」檢疫問題為由，緊急暫停進口中國的鳳梨，是否也在開放之列引發關注。（資料照）經濟吸引力的結構性變化與政治條件的制度化

當前所謂的「十項惠台」，其實並未大幅擴張政策邊界，反而在某種程度上反映出北京可動用資源的邊際效益正在下降。在台灣經濟已高度全球化、供應鏈逐步分散的背景下，單一市場的吸引力不若以往，相關措施對整體經濟結構的影響自然有限。然而，若僅止於「舊瓶裝舊酒」的判斷，仍不足以理解此次政策的真正意涵。關鍵的轉折，在於條件的制度化。

這次「十項措施」最顯著的變化，是將政治立場明確納入適用前提。「九二共識」與「反台獨」不再只是背景論述，而是實質影響措施能否落實的門檻。換言之，經濟利益不再是無差別釋出，而是依附於政治認同的選擇性供給。當市場機會與政治表態綁定，其本質便從「誘因」轉變為「交換」，甚至可視為一種制度化的約束機制。

繞過政府的策略轉型：從「吸納」走向「篩選」

這種轉變，代表北京對台經濟策略已從過去的「吸納」邏輯，進一步走向「篩選」邏輯。前者重在降低門檻、擴大參與，以經濟利益促進連結；後者則透過設置條件，區分「可被接受」與「不可被接受」的對象。其結果，不僅改變資源分配方式，也可能在台灣內部形成差異化影響，進一步加深產業與社會的分化。

這些措施多透過政黨與民間交流機制推動，而非正式政府對政府協商，顯示北京正有意調整互動路徑。當政策執行與政治連結更加緊密，其影響不僅止於經濟層面，也能延伸至制度運作與公共決策的空間。

中共惠台措施多透過政黨與民間交流機制推動，而非正式政府對政府協商，顯示北京正有意調整互動路徑。（美聯社、資料照，本報合成）經濟工具的政治化升級

「十項惠台」所揭示的，是一種策略節奏的改變：在經濟誘因效果遞減的情況下，北京不再單純依賴市場吸引力，而是透過制度設計強化其政治指向。經濟不再只是手段，而是被納入更明確的政治框架之中。

問題的核心，不在於這些措施是否帶來短期利益，而在於其背後所隱含的規則轉變。當經濟機會開始附帶政治條件，選擇已成為一種立場的展現。「十項惠台」或許看似熟悉，但其真正的新意，正藏在這種不易察覺、卻影響深遠的改變之中。

（作者從事自由業）

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