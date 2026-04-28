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矢板明夫觀點》 川普3年遭3暗殺 政治可對立 暴力零容忍

2024年至2026年，川普歷經3次暗殺，他之所以一再成為目標，而是因為他的影響力、立場、以及他所觸動的利益。然而，網路聲量卻不是先譴責暴力，而是在批評川普本人。一個正常的社會，面對暴力事件，應該優先「譴責暴力」，然後再談政治立場。
矢板明夫

矢板明夫

2026/04/28 12:30

◎ 矢板明夫

美國總統川普4月25日在白宮記者年度晚宴上，險些遇刺。（取自貼文）美國總統川普4月25日在白宮記者年度晚宴上，險些遇刺。（取自貼文）

美國時間4月25日晚間，華盛頓白宮記者晚宴現場發生槍擊事件。一名攜帶多種武器的男子試圖衝破安檢並開槍，川普總統被特勤局緊急撤離。官方已公開說明，這名嫌犯的目標，很可能就是川普本人。

這已經不是第一次。

2024年競選期間，川普曾歷經兩次刺殺未遂。其中一次是在賓州巴特勒，非常驚險，子彈擦傷他的耳朵。再加上這一次，短短三年之內，已經是第三起與暗殺相關的重大安全事件。

一個政治人物，反覆成為暗殺目標，原因其實不難理解——他確實觸動了某些人的核心利益。

任何人可以不喜歡川普，可以反對他的政策，這在民主社會很正常。這次真正讓我感到不安的，不只是事件本身，而是輿論的反應

今天（0426）看到評論區、專欄文章，還有各種社群平台上，都看到一種很明顯的現象：不少人沒有先譴責暴力，而是立刻把焦點轉向批評川普本人

有人說，「這就是他長期製造對立的結果」；也有人強調，「不要把他當成受害者」；甚至還有人在第一時間討論「這件事會不會讓他得利」。

這些聲音，在美國、日本、台灣都看得到。在中國的網路上，這種批評甚至成了主流。

問題不在於這些觀點能不能存在，而在於順序錯了。

一個正常的社會，面對暴力事件，第一反應無疑應該是「譴責暴力」。然後再談政治立場。但現在的情況，卻常常變成，先看政治立場，再決定要不要譴責。

這樣的氛圍，很危險。

因為它會讓人產生一種錯覺——只要對象是自己不喜歡的人，對他的暴力行為，好像就可以被淡化，甚至被合理化

民主政治最基本的規則很簡單：用選票決定勝負，而不是用子彈。

如果今天有人因為政治立場成為攻擊目標，而你選擇沉默，那麼明天，這種手段就可能落到任何人身上。這不是支持誰的問題，而是「底線」的問題。

川普之所以一再成為目標，並不是偶然。他的影響力、他的立場、以及他所觸動的利益，都讓他站在風口浪尖。

但正因如此，社會更應該守住最基本的一條線——政治可以對立，但暴力絕對不能被容忍

白宮將美國總統川普出席的白宮記者協會晚宴槍擊事件，定調為過去兩年來第三度針對川普的暗殺未遂事件。（路透）白宮將美國總統川普出席的白宮記者協會晚宴槍擊事件，定調為過去兩年來第三度針對川普的暗殺未遂事件。（路透）

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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