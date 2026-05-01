自由開講》在作偽與無恥之間——透視中共惠台措施與文明的距離

◎ 蕭錫惠

中共政權在經濟壓力升高、外資信心動搖之際，仍高調拋出「惠台十大措施」，有如「乞丐讓利給富翁」；示意圖。（路透檔案照）

「華風之弊，八字盡之：始於作偽，終於無恥。」嚴復的這句話，在2026年中共拋出的「惠台十大措施」中，顯得格外貼近現實。當一個政權在經濟壓力升高、外資信心動搖之際，仍高調釋出讓利訊號，問題已不在政策本身，而在其背後的制度邏輯。

一、經濟的作偽：以惠台之名，行風險轉嫁之實

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當前部分惠台措施，常被形容為「乞丐讓利給富翁」的荒謬場景。當資金鏈承壓、經濟動能減弱的一方，反過來對外宣稱提供優惠與機會，這種敘事本身，就已透露出結構性的矛盾。

這些措施以補助與市場准入為包裝，試圖吸引台灣資金與技術。然而從整體經濟結構觀察，中國地方債務壓力上升、房地產市場調整、外資趨於保守，這些政策更接近於將內部壓力向外轉移。

以台塑體系中的南亞塑膠為例，其近年股價明顯承壓，反映中國市場風險的結構性影響。中國石化產能擴張，導致削價競爭加劇；關稅優勢消退，使外銷競爭力下降；內需復甦遲緩，壓縮終端需求。

2024年，南亞塑膠合併營收約2596億元，年減0.1%，但稅前利益僅45.2億元，年減高達50.5%。營收尚可維持，獲利卻大幅下滑，問題不在規模，而在結構。化工產品受全球需求疲弱與產線停機影響，塑膠加工品則受關稅與建築市場疲軟拖累。

市場不會說謊，股價往往比政策語言更接近現實。

從五年走勢觀察，南亞相關股票自2022年高點後一路下行，至2024至2025年間落入低檔區。這不是短期波動，而是市場對其獲利結構與外部環境的持續修正。即使2025年出現反彈，價格仍未回到過去區間，顯示投資人對未來成長仍持保留態度。

南亞塑膠近五年股價明顯承壓，自2022年高點後一路下行，至2024至2025年間落入低檔區，反映中國市場風險的結構性影響。（資料照）

資本市場的判斷，比政策宣示更誠實。當資金撤離，它反映的不是情緒，而是風險的重新定價。

政策可以修辭，數據可以包裝，但資本市場只會用價格說話。

當政策紅利無法對抗制度與市場風險時，企業承擔的，不是機會，而是結構性的壓力。當讓利需要制度模糊作為前提，那就不是讓利，而是風險的重新分配。

二、戰略的矛盾：交流語言與安全現實的落差

政策上強調合作，軍事上維持壓力，這種矛盾構成當前局勢的不確定核心。

例如金廈交通連結構想，表面屬於民生便利，但涉及邊界、防衛與控制等問題。一旦跨越主權敏感區域，風險便從經濟轉為安全。

同時，優惠政策與軍事行動並行，形成誘因與壓力交錯的策略，直接影響社會判斷。

當和平需要威脅來維持，它就不再是和平，而是一種被包裝的壓力形式。

中共對台政策上強調合作，但軍事上卻維持施壓，這種行動矛盾正是構成當前兩岸局勢不穩的核心；共機示意圖（國防部提供）

三、制度差異：分界不在利益，而在信任

所有選擇最終回到制度本身。透明度、法治與穩定性，決定一個環境是否可預測。

對台灣而言，關鍵不在條件，而在制度是否可信。當制度不穩定，再多優惠都無法構成真正安全。

制度的差距，是兩岸最真實、也最無法掩飾的距離。制度不透明的紅利，本質上是風險的另一種形式。

四、結語

始於作偽，終於無恥，不只是歷史觀察，也是現實提醒。面對包裝精緻的政策訊號，真正需要判斷的，不是條件是否優厚，而是制度是否可信。

選擇不只是經濟計算，而是對風險與未來的判斷。

沒有信任的讓利，不是機會，而是代價的開始；而代價，往往在最晚的時候才被看見。

（作者為自由撰稿人）

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