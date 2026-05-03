自由開講》中華聯合體三部曲系列（三）：中華聯合體為何重要 即使它今天難以實現

◎ 李其澤

談「中華聯合體」，最常見的質疑有兩種：一是北京根本不可能接受；二是台灣社會在香港之後，也不可能再相信任何這類安排。這兩個質疑都成立，也都不能迴避。但即便如此，這套構想仍有其重要意義——因為它不是一張短期內可落地的施工圖，而是一塊測試兩岸政治誠意與想像力的試金石。本文要回答的問題，不是「這套方案能不能實現」，而是「即使它今天不能實現，為什麼仍值得提出」。

第一重檢驗：北京願不願意接受不對稱主體性？

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北京是否願意接受「兩個成員政府對等並立、不存在上下位階」這一前提，正是檢驗其統一論述真實性最直接的方法。而最新的政治動作，已經給出一個清晰答案。4月「鄭習會」後，中共中央台辦主任宋濤隨即宣布十項惠台措施——從兩岸旅遊自由行試點、空中客運直航正常化，到金門馬祖通水通電通氣通橋——看似善意滿滿。但細看其政治結構：所有措施皆由北京單方「授權發布」，台灣公權力被完全繞過，措施的啟動、範圍與撤回皆操於中央。陸委會批評其為「企圖繞過政府公權力的政治交易」，這個批評精準命中要害。

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施中，包括：推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）



這正是中華聯合體所要直接對抗的模式——惠台措施可以無限多，但若每一項都是「北京給、北京收」的可逆授予，就只是更細緻、更精緻的收編語言，而不是真正的聯合。十項措施的結構性問題不在於其善意，而在於其單向性與可撤回性。它不經過兩岸政府對等協商，不需要台灣立法機關追認，不受任何雙邊條約約束；它今天給，明天就可以以「民進黨阻撓」為由收回。這與歐盟成員國間的權利結構完全相反——歐盟規則一旦通過，即對成員國直接發生法律效力，成員國與公民都享有在歐盟法院尋求救濟的權利。這個差異說明一切：中華聯合體要的，不是更多的「好意」，而是更硬的「條約拘束」。

換言之，中華聯合體的意義之一，不在於證明北京已經會接受，而在於揭示：若北京不能接受對等、尊嚴、民主追認與不被吞併這些最低條件，它談的究竟是和平，還是用制度外包裝的單方面最後通牒。

第二重檢驗：台灣社會如何克服香港留下的信任赤字？

若北京不能接受對等、尊嚴、民主追認與不被吞併這些最低條件，它談的究竟是和平，還是用制度外包裝的單方面最後通牒。。（路透檔案照）台灣社會的信任赤字必須誠實面對。香港經驗之後，台灣對任何高度自治承諾都抱持深刻懷疑，這並非情緒問題，而是制度記憶問題。港人曾相信《基本法》寫下的五十年不變，相信《中英聯合聲明》的國際背書，最後得到的卻是國安法、選舉改造、與反對派的系統性剪除。這場集體教訓給台灣社會留下的，不是對某個具體條文的懷疑，而是對整套「中央善意承諾」框架的徹底不信任。

即便4月民調顯示仍有75.5%台灣民眾支持主動談判，但同樣的民調也反映：台灣人要的是「爭取最佳條件」的談判，不是「接受既定條件」的接受。這兩者的區別，正是信任能否重建的關鍵。正因如此，任何兩岸未來安排若要具備正當性，都不可能繞過民主同意與公投追認，也不可能略過台灣保留自衛力量、國際空間與否決權等安全網。中華聯合體若要被討論，不是靠浪漫想像，而是靠把最敏感的制度保障寫得比以往任何方案都更清楚——比香港《基本法》更具強制力，比一般協定更具司法救濟管道。這不是苛求，而是香港經驗的必然制度成本。

第三重檢驗：外部戰略因素能否容納這種安排？

外部戰略因素不會自動消失。美國、日本與印太安全架構，都會影響任何兩岸新安排的可行性。美國國家情報總監辦公室4月年度報告評估，中國現階段並無2027年武統台灣計畫，北京仍傾向以非軍事手段達成目標——這或許為制度性對話提供了一個相對有利的時間窗口。但同時，「鄭習會」正好卡在川習會前登場，北京藉此打出「兩岸問題由中國人自己掌握」的外交牌，而AIT對鄭麗文訪中則表示「樂見」——這個複雜訊號說明，華府並非反對兩岸對話，但堅決反對對話在美國不知情、或有損印太安全架構的情況下進行。

美國情報總監辦公室指中國現階段並無2027年武統台灣計畫，圖為共軍走過天安門廣場。（路透檔案照）中華聯合體若有未來，絕不只是兩岸內部談判的產物，也必須放在更廣的區域秩序再平衡中思考。它必須回答：聯合體的外交總路線，如何與美日同盟並存？聯合體的共同海域安全，如何與南海、東海既有爭端共處？聯合體的聯合市場，如何對接CPTPP、RCEP等區域架構？這些問題不是附加題，而是整套方案能否在國際政治中存活的必要條件。這也是為什麼，中華聯合體的困難恰恰在於它不是單一制度選擇，而是一整套政治、軍事、外交、經濟與心理秩序的重組工程。

然而，困難並不等於不值得提出。因為兩岸今天最大的危險，不只是軍事衝突升高，而是政治想像持續萎縮。若兩岸未來只剩兩種語言：一種是吞併式統一，另一種是永久對抗；那麼戰爭便遲早會成為越來越真實的選項。過去十年，北京的論述在「一國兩制台灣方案」中打轉；民進黨的論述困於「抗中保台」；國民黨的論述擺盪於「九二共識」與模糊化之間。三套語言看似對立，實則共同困在一個結構裡：都假設兩岸關係的未來只能在「統」或「不統」之間選擇，都沒有認真思考一種質地不同的政治共存形式。

中華聯合體最大的價值，正在於它試圖打開被統獨口號長期封死的中間制度空間。它提醒我們：統一不必等於消滅，聯合可以是不對稱的，共同未來未必只能以一方吞掉另一方為代價。這套方案最重要的，不是它今天能否落地，而是它提供了一種新的政治語言——讓台灣得以在不被消滅的前提下討論未來，也讓北京如果真心主張和平統一，就必須面對一個更高標準：統一若不是共立，而只是納入，那它就沒有資格要求台灣相信。

所以，中華聯合體不只是制度設計，更是一種診斷工具。它迫使兩岸都面對一個根本問題：我們要的究竟是共同未來，還是更漂亮的最後通牒？4月的「鄭習會」、十項惠台措施、廈大學者的「外島→本島」論、廈門「兩岸融合發展示範區」的加速推進——這些動作合起來構成的，是一種持續擴張的「中央授予型」統一論述。而中華聯合體要問的只有一句話：若連和平、對等、民主同意與不被吞併這些最低前提都無法成立，那麼所謂和平與統一，終究仍只是壓迫語言的更新版本。

聯合體的聯合市場，如何對接CPTPP、RCEP等區域架構，是整套方案能否在國際政治中存活的必要條件。（法新社檔案照）這個問題不需要今天就得到答案。但台灣社會，以及所有認真思考和平的人，不能再迴避它。制度想像力的萎縮，才是比飛彈更危險的威脅；當「吸納併吞與對抗到底」成為僅有選項的那一天，那戰爭就不再是假設問題，而是日程快慢的必然結局。要避免這一「歷史悲劇」和「中華敗局」到來，雙方必須從打破「吸納併吞」與「對抗到底」二選一的死局開始。這，就是本文倡議「中華聯合體」這塊試金石的核心價值。

（作者為彰師大副教授）



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