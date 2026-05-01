自由開講》醫療現場的壓力 誰在為基層醫護說話？

◎ 陳裕翔

近期柯文哲親自承認晚間前往新光醫院查看病歷，引發外界關注與討論。事件本身或許各有立場解讀，但真正令人不安的，是整起事件中基層醫護人員所承受的壓力，以及制度與現實之間的落差。

近期柯文哲親自承認晚間前往新光醫院查看病歷，引發外界關注與討論。（資料照）醫院應該是一個專業且有秩序的場所，尤其涉及病歷與病情說明，更應遵循明確流程與醫療倫理。然而，從事件發展來看，即便在夜間值班人力有限的情況下，仍出現額外要求說明病情的狀況，這種情境對第一線醫護人員而言，往往是一種難以拒絕的壓力。當權力、身分或影響力介入時，制度原本的邊界容易被模糊，專業判斷也可能被迫讓位於現場氛圍。

發聲的護理人員在事件曝光後選擇刪文，甚至傳出遭檢舉與施壓。這樣的發展，讓問題從醫療程序延伸到言論環境與職場安全。當第一線人員連表達現場狀況都可能面臨風險，未來是否還有人願意說出問題？如果制度只處理提出問題的人，而忽略問題本身，長期將削弱醫療體系的透明度與自我修正能力。

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這起事件顯示輿論焦點容易集中在政治立場或人物本身，卻忽略了真正承受壓力的基層人員。醫護人員長期面臨高工時、人力短缺與情緒勞動，在這樣的環境下，任何額外干擾都可能加重負擔。當討論流於對立與情緒時，最需要被理解與支持的群體，反而被推到最脆弱的位置。

更重要的問題其實是制度能否在不同情境下維持一致性。醫療決策與病歷管理涉及高度專業與隱私保護，若在特定情況下出現例外處理，將可能影響整體信任基礎。當民眾無法確信制度是否公平運作，對醫療體系的信賴也會逐漸受到影響。

醫療體系需要可被執行的支持環境。包括明確的探視與說明流程、夜間醫療的標準作業程序，以及面對非醫療因素壓力時的應對機制。當第一線人員能依循清楚指引行事，並獲得組織支持，才有可能在複雜情境中維持專業判斷。

醫療機構內部也應建立更完善的保護與通報制度。當員工發現潛在問題或感受到不當壓力時，能有安全管道反映，並獲得實質保護。這不僅有助於提升內部治理品質，也能避免問題累積後才以外部事件形式爆發。透過制度化機制，讓問題能在早期被處理，對整體醫療品質更有助益。

社會氛圍同樣扮演重要角色。當輿論對特定群體產生壓力或對立時，會讓理性討論空間被壓縮。對醫護人員而言，他們的專業角色應該被尊重，而非成為不同立場之間的承壓點。若社會能回到制度與專業本身進行討論，將更有助於問題的釐清與改善。同時，也可思考強化醫療法規與指引的明確性，例如對非醫療人員進入診療區域、查閱病歷與病情說明的條件，建立更清楚的規範。當標準具體且一致，現場人員在面對各種情境時，將更有依據可循，降低灰色地帶帶來的壓力。

有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，發聲的護理人員在事件曝光後選擇刪文。（資料照，取自threads） 這起事件提醒社會一個關鍵觀點：醫療體系的穩定，建立在專業與信任之上。

當第一線人員能在安全、被支持的環境中工作，制度才能真正發揮作用。若壓力與不確定性持續存在，即使規範再完善，也難以完全落實。唯有讓醫護人員回到專業位置，並確保制度公平運作，醫療體系才能長期穩定發展，社會大眾也才能獲得真正安心的醫療環境。

（作者為資訊業）

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