自由開講》前新疆警供資料 揭中共體制運作引熱議

◎ 張亞柔

一名曾在新疆任職的中國前警察，於德國知名景點新天鵝堡旅遊期間脫團，隨後前往慕尼黑，主動聯繫世界維吾爾代表大會並申請政治庇護。他出示大量過往工作資料，揭露新疆監控體系與監獄運作細節，包括基層績效壓力、日常行為監控，以及涉嫌暴力審訊等情況。相關內容經明鏡周刊報導後，引發國際關注。這起事件的關鍵，在於它如何被國際體系吸收與放大，進而轉化為具體政策工具與敘事資源。

從外部觀察走向「內部證詞」：資訊層級的質變

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一名曾在新疆任職的中國警察在德國著名觀光景點新天鵝堡脫團，隨後前往總部位於慕尼黑的世界維吾爾代表大會，並向德國申請庇護。示意圖。（中央社資料照）過去國際社會對新疆的理解，多來自衛星影像、學術研究與流亡者敘述；而此次由體制內執法人員親自揭露，使資訊來源出現質變。這不僅提升了敘事的具體性，也增加了政策採信的可能性。對歐洲各國而言，此類證詞將直接影響庇護審查標準，並可能被納入人權評估體系，甚至成為啟動類似「全球馬格尼茨基人權制裁」機制的重要依據。同時，在企業層面，也可能強化對供應鏈中「強迫勞動」風險的審查壓力，推動更嚴格的盡職調查制度。

媒體放大與政策連動：從個案到制度壓力

透過主流媒體曝光後，個案迅速轉化為公共議題，並進入政策討論場域。在當前歐洲推動「去風險化」的背景下，這類具體案例比抽象報告更具穿透力，能有效影響決策氛圍。尤其對德國而言，此案具有指標意義。一方面，德國長期在對中政策上維持經貿務實取向；另一方面，若此類證詞持續累積並被認定具可信度，將可能強化其在人權議題上的政策表態，甚至牽動歐盟整體對中立場的微調。換言之，這不只是輿論事件，更可能成為政策轉向的觸發訊號。

地緣政治中的敘事競逐：個案的制度化轉譯

在國際政治結構中，這起事件勢必被納入更大的敘事對抗。一方面，西方社會可能將其視為體制性問題的證據，用以強化人權批判與政策正當性；另一方面，中方及其支持者則可能質疑證詞動機與真實性，試圖削弱其影響力。在這樣的競逐之下，個案本身已不再只是個人選擇，而是被轉譯為制度象徵，進入國際話語體系，並服務於不同的戰略敘事。

過去國際社會對新疆的理解，多來自衛星影像、學術研究與流亡者敘述。（法新社檔案照）總體而言，這起事件的關鍵不在於單一證詞，而在於其被國際制度吸收後所產生的累積效應。當「內部證詞」轉化為政策依據，將加速人權、供應鏈與對中戰略的連動調整，並推動國際社會對中國治理模式的認知從爭議走向制度性回應。

（作者為自由業）

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