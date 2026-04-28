自由開講》兩岸民調不能把主動談判 問成空白授權書

◎ 不孝

一份民調最有力量的地方，有時不在答案，而在問題。民主文教基金會公布兩岸民調，指多數受訪者傾向主動談判、掌握未來。這個數字可以討論，但更該先看清楚：當選項被設計成「主動談判」對上「什麼都不做」，答案就容易被導向一邊。

民主文教基金會4月14日在立法院召開「入席或缺席：拒當交易籌碼 爭取戰略主動」記者會，並公布民調結果。（資料照） 多數人不喜歡被動等待，這不難理解，不必急著解讀成特定政治路線的勝利。若把「主動」說成負責，把「不談」說成放棄，受訪者自然容易選擇看似積極的一端。問題不在民眾是否理性，而在問卷是否把複雜選擇簡化成道德高低。

兩岸談判不是抽象態度，而是具體政治行動。

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要問的不是一句「主動」而已，還包括以什麼名義談、底線如何公開、國會如何監督。這些條件若沒有說清楚，「主動」二字不會自動變成保障，恐怕只會先模糊風險。

同一份民調也顯示，不少受訪者重視生活方式、個人自由與財產保障。這不能被反向解讀為人民願意降低主權與制度要求。相反地，越是在意日常生活，越該追問任何政治安排能否守住自由秩序。

有人會說，民調只是呈現人民不想被別人安排的焦慮。

這份焦慮應被正視，但焦慮若要成為政策方向，必須先轉成條件、程序與監督。否則，民調數字越大，越可能被誤用成未經檢驗的政策背書。民調若要進入公共辯論，不該只問人民要不要主動，也該問人民能否接受沒有公開底線的談判、缺乏國會監督的協商、少數人代替社會承擔後果。民意可以支持談判，卻不能被剪成一張沒有底線的空白授權書。

陸委會發言人梁文傑先前表示，陸委會長期有做民調，73%民眾都不認同中共主張須承認九二共識及兩岸同屬一中，雙方才能夠開展對話協商。（資料照） （作者為退休人士）

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