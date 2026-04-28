自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》兩岸民調不能把主動談判 問成空白授權書

2026/04/28 10:00

◎ 不孝

一份民調最有力量的地方，有時不在答案，而在問題。民主文教基金會公布兩岸民調，指多數受訪者傾向主動談判、掌握未來。這個數字可以討論，但更該先看清楚：當選項被設計成「主動談判」對上「什麼都不做」，答案就容易被導向一邊。

民主文教基金會4月14日在立法院召開「入席或缺席：拒當交易籌碼 爭取戰略主動」記者會，並公布民調結果。（資料照）民主文教基金會4月14日在立法院召開「入席或缺席：拒當交易籌碼 爭取戰略主動」記者會，並公布民調結果。（資料照） 多數人不喜歡被動等待，這不難理解，不必急著解讀成特定政治路線的勝利。若把「主動」說成負責，把「不談」說成放棄，受訪者自然容易選擇看似積極的一端。問題不在民眾是否理性，而在問卷是否把複雜選擇簡化成道德高低。

兩岸談判不是抽象態度，而是具體政治行動。

要問的不是一句「主動」而已，還包括以什麼名義談、底線如何公開、國會如何監督。這些條件若沒有說清楚，「主動」二字不會自動變成保障，恐怕只會先模糊風險。

同一份民調也顯示，不少受訪者重視生活方式、個人自由與財產保障。這不能被反向解讀為人民願意降低主權與制度要求。相反地，越是在意日常生活，越該追問任何政治安排能否守住自由秩序。

有人會說，民調只是呈現人民不想被別人安排的焦慮。

這份焦慮應被正視，但焦慮若要成為政策方向，必須先轉成條件、程序與監督。否則，民調數字越大，越可能被誤用成未經檢驗的政策背書。民調若要進入公共辯論，不該只問人民要不要主動，也該問人民能否接受沒有公開底線的談判、缺乏國會監督的協商、少數人代替社會承擔後果。民意可以支持談判，卻不能被剪成一張沒有底線的空白授權書。

陸委會發言人梁文傑先前表示，陸委會長期有做民調，73%民眾都不認同中共主張須承認九二共識及兩岸同屬一中，雙方才能夠開展對話協商。（資料照）陸委會發言人梁文傑先前表示，陸委會長期有做民調，73%民眾都不認同中共主張須承認九二共識及兩岸同屬一中，雙方才能夠開展對話協商。（資料照） （作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書