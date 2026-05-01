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自由開講》玉山論壇：公私協力外交的實踐與升級

2026/05/01 15:00

◎ 黃亭瑜

在全球局勢快速變動、國際秩序重組的當下，外交已不再只是政府之間的互動，而是國家整體實力的展現。在此背景下，由外交部與臺灣亞洲交流基金會共同主辦的「玉山論壇」，不僅是年度重要國際交流平台，更逐步成為台灣推動公私協力外交的具體實踐。

「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式於3月16日在台北舉行，總統賴清德應邀出席並與貴賓合影。（資料照）「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式於3月16日在台北舉行，總統賴清德應邀出席並與貴賓合影。（資料照）今年第九屆玉山論壇規模再創新高，來自22國、超過70位政經領袖齊聚台北，涵蓋北美、歐洲、拉丁美洲與印太地區。論壇議題從數位安全、供應鏈合作，到綠色科技、社會韌性，均由跨部會首長主持，並邀集產業與民間專業人士參與。這樣的設計，不只是議題多元，更凸顯一個關鍵趨勢：外交不再是單一部會的專業，而是跨部門、跨領域、跨公私部門的整合工程。

玉山論壇 呼應「總合外交」

這種運作模式，正呼應近年外交政策強調的「總合外交」。外交不只是傳統的邦交維繫與國際發聲，而是整合政府、企業、智庫與民間力量，將台灣的制度、產業與價值轉化為可被國際社會理解與合作的能力。正如相關政策論述所指出，外交的本質，已從關係維持轉向「連結能力」與「合作方案」的提出 。

在這樣的轉型下，玉山論壇的重要性不僅在於交流本身，更在於其平台功能。透過官方與企業、智庫、NGO的共同參與，論壇形成一種「雙向對話」的結構：政府提供政策方向與制度支持，民間則提供實務經驗與創新視角，讓外交不再只是宣示，而能轉化為具體合作機會。

這也反映出台灣外交策略的另一項關鍵轉變：從「被看見」走向「被需要」。在全球供應鏈重組與民主陣營合作深化的背景下，台灣不再只是爭取國際支持的對象，而是逐步成為能提供解方的合作夥伴。無論是半導體、數位治理，或是社會韌性經驗，這些都是台灣在國際體系中的實質貢獻能力。

公私協力 突破外交限制

然而，台灣的外交處境仍然充滿挑戰。正式外交空間受限，使得單靠政府力量難以全面突破。在此情況下，公私協力成為不可或缺的戰略選擇。企業、智庫與NGO能透過非官方管道拓展交流，補足正式外交的限制，並在國際社會中建立更廣泛的連結網絡。

因此，政府角色亦需同步調整：一方面透過政策與資源支持民間參與國際事務，另一方面建立跨部會協作機制，提升整體對外行動的一致性與效率。當公部門的制度能力與民間的靈活網絡結合，才能真正發揮「人人都是外交官」的整體效益。

今年玉山論壇所展現的，正是這種轉型的縮影。從跨部會合作，到公私共同參與，再到國際議題設定能力，台灣正逐步建立一套屬於自己的外交模式。這不僅有助於提升國際能見度，更重要的是，讓台灣在全球合作網絡中占據更具體、也更不可取代的位置。

跨部會推動外交，環境部長彭啓明（中）出席玉山論壇並主持座談，與印太夥伴共同探討綠色智慧科技的新契機。（資料照，環境部提供）跨部會推動外交，環境部長彭啓明（中）出席玉山論壇並主持座談，與印太夥伴共同探討綠色智慧科技的新契機。（資料照，環境部提供）如賴總統於論壇致詞所言，台灣不僅願意與世界分享經驗，也有能力為世界作出貢獻。這句話的意義，不只是外交宣示，而是對台灣未來角色的清楚定位。

從這個角度看，玉山論壇的價值，不在於一場活動的成功與否，而在於它所代表的方向：當外交從政府行為轉化為國家行動，當公私協力成為制度化機制，台灣的國際參與模式，才真正邁向下一個階段。

（作者為政大東亞所研究生）

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