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自由開講》美國務院對鄭習會的回應 彰顯台灣之民主價值

2026/05/01 11:30

◎ 吳國棟

美國國務院針對「鄭習會」表示，兩岸間有意義的交流，應聚焦在北京領導層與台灣民選政府之間不設前提的對話，同時也應包括與台灣所有政黨的互動。美國反對任何一方單方面改變現狀，並敦促北京當局必須停止在軍事、外交與經濟上對台施加壓力。

美國國務院針對「鄭習會」表示，美國反對任何一方單方面改變現狀，並敦促北京當局必須停止在軍事、外交與經濟上對台施加壓力。圖為美國國務院。（中央社資料照）美國國務院針對「鄭習會」表示，美國反對任何一方單方面改變現狀，並敦促北京當局必須停止在軍事、外交與經濟上對台施加壓力。圖為美國國務院。（中央社資料照）這份聲明中使用的「有意義」、「民選政府」與「不設前提」，精準地封殺了北京與國民黨合作營造的政治框架，在實質政治效應上，給予台灣的民進黨極大的戰略支撐，抵銷了國民黨試圖透過「鄭習會」營造的政治氛圍：

一、拆解「唯有國民黨能溝通」的繆論因為國民黨試圖營造「民進黨政府無法與北京溝通導致台海緊張，只有國民黨能帶來和平」的氣氛。

二、戳破「預設前提」（九二共識或一中原則）的陷阱，讓國民黨很難再以「不認九二共識，就是破壞和平」來指責執政當局。

三、強調「民主合法性」，美國過去極少在評論兩岸對話時強調「民選」，這是在提醒台灣民眾，無論鄭麗文在北京談了什麼、簽了什麼，在美國與國際社會眼中都不具代表性。這直接削弱了國民黨試圖將「鄭習會」成果轉化為國內選戰籌碼或政策壓力的動能。

四、警告北京不要以利益為名行統戰之實，試圖干預台灣內部政治。國務卿魯比歐對中國的統戰手法極為清楚，這份聲明反映了他的核心觀點：民主價值高於政黨往來，美國支持兩岸溝通，但溝通的對象必須是具備民主代表性的政府。

前述「民選政府」在外交修辭上是一種高度的對比與刺探，暗示中國體制非民選，相對地台灣政府的權力來自於人民的授權，具有北京所缺乏的民主合法性。

美國國務院質疑鄭習會的實質效力，重申美國只承認「民選政府」作為兩岸關係合法協商者的地位。，圖為鄭習會 。 （國民黨提供）美國國務院質疑鄭習會的實質效力，重申美國只承認「民選政府」作為兩岸關係合法協商者的地位。，圖為鄭習會 。 （國民黨提供）「有意義」的交流是支持台灣民選政府的主體性，並正告北京，對話必須包含台灣的民選政府。即便與在野黨的主席鄭麗文談得再投合，那也只是「政黨交流」。在美國眼中，涉及兩岸公權力、法律地位或改變現狀的協議，北京不應避開民選政府。美方透過這種表態，確保兩岸互動不會在缺乏官方授權的情況下，被單方面導向有利於北京的政治框架。

總結來說，國務院的簡短發言不僅是針對「鄭習會」的評論，更像是一份外交聲明：它既是在質疑北京與非官方對象接觸的實質效力，也是在重申美國只承認「民選政府」作為兩岸關係合法協商者的地位。它也明確表示美國不會因為北京與在野黨的互動，就轉而要求台灣政府做出政治讓步。

（作者是退休貿易推廣人員）

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