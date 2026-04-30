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自由開講》體協不改 台灣體育永遠在還債

2026/04/30 10:30

◎ Sakamoto

台灣運動員很強，台灣單項運動協會很爛——這兩件事同時為真，已經是公開的秘密。

以台灣國球來說，每次WBC台灣隊拚戰感動全台，前年12強奪冠讓舉國沸騰。

自由開講》體協不改 台灣體育永遠在還債台灣奪下世界12強棒球賽的冠軍，讓舉國沸騰。（資料照）

但每一次國際賽的榮耀背後，都有一個不願被看見的真相：那些站上頒獎台的選手，很多是靠著熱血的基層教練、師長自掏腰包栽培，加上選手自己努力鍛鍊，才有機會闖進職業棒球的世界。

選手若想更上一層樓，還得想盡辦法出國訓練，在台灣體制外找到出路，有朝一日得以發光——這都不是因為體協把他們養好了。原本負責推廣單項運動是體協的職責，但大眾說起體協的印象，幾乎是「不要扯後腿就很好了」。

台灣體協的問題，不是今天才有的。

黨國的遺產，體邪的日常過去數十年，各大單項運動協會長期由黨國背景人士把持。這些人不是因為熱愛運動、懂得治理而坐上位置，而是因為有關係、有派系、有政治酬庸的需要。位置坐穩了，就開始經營自己的勢力，預算浮編、資源把持、萬年秘書長盤踞要職，協會成了私人俱樂部。

國人給了這套體系一個名字：體邪。

這不是情緒性的謾罵，而是有憑有據的描述。運動部長李洋上任後，花了7個月追出散落各大協會、未被確實執行的3億浮編預算。3億，絕不是一個小數目——那是本來應該用在基層教練薪資、選手培訓、場館設施上的錢，就這樣消失在協會的帳目裡。

李洋把錢找出來，得罪了一大票人。很多人想塑造李洋「不適合官場」，當政務次長鄭世忠請辭，馬上被有心人士大做文章，試圖渲染成部長失職。這種反撲，正是體邪文化的標準回應：你敢動我的利益，我就讓你難看。

運動部長李洋上任後，花了7個月追出散落各大協會、未被確實執行的3億浮編預算。（資料照）運動部長李洋上任後，花了7個月追出散落各大協會、未被確實執行的3億浮編預算。（資料照）雖然過去十多年體協改革的呼聲越來越大，黨國人士已經不能隻手遮天，但結黨成群、狼狽為奸還是很容易的。有些藍營背景的地方政治人物、企業家，雖然不見得是外省權貴出身，卻靠著黨國體制長期經營的人際關係，繼續操弄體協。

籃協的警示：不適任的領導讓協會停擺

如果有人覺得現在的體邪只是比較浪費錢而已，台灣體育界進步很多了，那他可以先看看籃協的案例。

現任理事長謝典霖是國民黨籍的彰化縣議長，他執掌籃協之後竟然多次缺席會員大會，導致協會正常會務與理監事會議無法如期辦理，最後逼得立委出面要求運動部介入督導。一個協會的最高負責人，連會都不去開，這不是失職，什麼才叫失職？

這種狀況並非個案，政治人物經常覬覦協會的位置，將此作為政治籌碼、個人名器，而非服務運動發展的職責，治理失能就是遲早的事。如果大人物們願意認真投入推廣運動，的確應得一些好名聲，可是通常他們只將協會拿來點綴頭銜，或當社交道具而已，即使發表意見也多半是打高空。

籃協理事長謝典霖竟然多次缺席會員大會，導致協會正常會務與理監事會議無法如期辦理，最後逼得立委出面要求運動部介入督導。（資料照）籃協理事長謝典霖竟然多次缺席會員大會，導致協會正常會務與理監事會議無法如期辦理，最後逼得立委出面要求運動部介入督導。（資料照）籃協監督聯盟長期呼籲，改革不能只看職業聯盟整併這種塔尖議題，基層教學架構、教練裁判培訓、後勤專業分工、透明可追蹤的績效機制——這些根本的事情沒做好，塔蓋再高也會塌。這些枯燥的工夫，「體邪」老屁股跟蹭議題的政客，恐怕是不願意去做的。

棒協的隱憂：延期改選，為誰服務？

籃協若換掉謝典霖，至少可以先解決流會的問題，可是棒協的問題性質更為嚴重。棒協理監事會於2025年通過「必要時可申請延期改選」的決議。給出的理由是「賽事期間協會業務繁重」——這句話聽起來冠冕堂皇，實際上禁不起一點推敲。棒球運動哪一年沒有重要國際賽事？WBC、16強、亞錦賽、各年齡層比賽，年年都有。若「業務繁重」可以成為延期理由，那改選章程不過是一紙廢文，而且會讓人懷疑棒協的行政能力。

但棒球圈正在流傳一種說法：這個決議背後，是因為現任理事長辜仲諒希望延長任期，以便繼續以理事長身分向法院申請寬限出國管制，直到名古屋亞運結束；萬年秘書長林宗成則希望繼續扶持辜仲諒人馬，確保自身職位不受影響。

「業務繁重」說穿了，不過是一層包裝紙。

為什麼說這比籃協嚴重？因為這等於是為個人私利讓棒協開制度倒車，職棒雖然已經進步很多，並不代表棒協就做得無可挑惕；退一萬步來說，即使做得很好，該改選就改選，不應該試圖操控選舉，這並不符合民主原則。

棒協理監事會以「賽事期間協會業務繁重」，通過「必要時可申請延期改選」的決議。圖為理事長辜仲諒。（資料照）棒協理監事會以「賽事期間協會業務繁重」，通過「必要時可申請延期改選」的決議。圖為理事長辜仲諒。（資料照）

棒協延期改選以前曾出現過，上次延期激化了派系之間的對立，引發職棒分裂成兩個聯盟。台灣市場較小，卻要支撐兩套轉播、球場和人力，導致雙方票房皆不佳，不論對球團或球員發展都造成難以估計的傷害。

制度是最後一道防線

李洋的改革讓人看到希望，但也讓人看到現實的殘酷：一個真心想做事的部長，要對抗的不只是預算被凍結的政治困境，還有體協生態裡根深柢固的利益結構。

這場仗，靠一個部長打不完。

真正能保護台灣體育的，是制度——按時改選、資訊公開、績效可被檢驗、人員不能無限期盤踞。這些事情做到了，體邪才沒有生存的空間；這些事情做不到，換再多部長也只是換一個被消耗的對象。

籃協監督聯盟說：「真正改革，應從根開始；真正領導，必須承擔長期責任。」這句話，真該貼在每一個體協的門口。

台灣的運動員已經夠努力了。他們不需要一個把位置當成私產的協會，他們需要的，是一個可以穩定運作、不為個人私利服務的制度。雖然體邪人士盤根錯節，但只要越多人關心台灣體協改革，相信一定能改變台灣的運動環境。

（作者為旅日作家）

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