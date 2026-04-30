自由開講》鄭麗文帶回十項惠台利多 還是讓台灣走入死巷的綁死利多

◎ 陳啟濃

此番國民黨主席鄭麗文前往「拜見」習近平，帶回來十項惠台利多的消息。撇開經濟不該有政治前提的互惠，會讓台灣被中共給綁死矮化。其實有案例在眼前，中共自己國家的經濟都顧不好，沒條件要讓台灣「利多」。就以宏都拉斯為例，台灣人可以徹底覺醒，不要讓中共給利用分化了。

宏都拉斯為了獲得中國的貿易利益，2023年跟台灣斷交，卻先嘗到對台灣出口白蝦崩跌的惡果。（資料照）

宏都拉斯本來基於經濟理由，為了獲得中國的貿易利益，2023年跟台灣斷交，轉而跟中國建交，期待中國廣大市場的消費，卻步上親中的惡夢。落到現在中國並沒有像當初承諾，進口宏都拉斯白蝦，卻先嘗到對台灣出口白蝦崩跌的惡果，損失將近台幣28.5億元的貿易額。因為受到台灣21%高額的關稅，以前因有邦交關係，享有台灣零關稅的優惠。現在宏國國會議員，呼籲政府盡速與台灣談判。

請繼續往下閱讀...

像宏都拉斯的狀況，妄想靠著親中與中國交好，可以得到中國在經濟上的好處，卻不如預期的待遇，未蒙其利先受其害的國家，應該有不少。因為中共慣於用欺騙的手段，對內一方面欺騙人民，另方面高壓控制；對外則用「讓利」的幌子，騙取國際社會外交上的支持，卻無法提供將對應的經濟互惠。

畢竟中國是極權專制的共產國家，政府的利益並不會普及在老百姓身上，一切只為了鞏固共產黨領導，一黨專政就是好處集中在統治階級身上，人民其實都是受到剝削的群體。人民得到的經濟好處並不如統治階級，所以跟國際社會進行的經濟互惠，廣大的勞苦民眾無福消受。所以開出來的支票，都只是無法實現的空頭支票。

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，帶回來十項惠台利多的消息，會讓台灣被中共給綁死矮化。（國民黨提供）

現在鄭麗文也是自願掉入中共所謂的對台灣「讓利」的羅網中，中共可以提出一長串的經濟利益，開出包括購買農產品、高價購買台灣的產品等支票。然而一個不顧人民利益、不會照顧人民生活的政權，為了騙取台灣民心，當然提出無數的好處，等到騙到手目的達成，就會露出猙獰的真面目，過去講的，即使白紙黑字寫的都不算數了。就像宏都拉斯擺在眼前的慘酷事實，台灣人絕對不要跟著政客的政黨利益受到蒙蔽。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法