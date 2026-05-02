自由開講》鄭麗文向涂醒哲道歉很無聊？

◎ 蔡政憲

國民黨主席鄭麗文因為會見習近平而「翻紅」，甚至是下屆總統的潛在人選，筆者卻極其藐視鄭麗文，導火線即是2002年烏龍舔耳案，鄭在媒體公然嘲笑黨內同志涂醒哲，她不僅迄今仍採取冠冕堂皇的冷處理態度，甚至有記者詢問她是否要向涂醒哲道歉？她竟斥責「無聊」！

鄭麗文在2002年烏龍舔耳案，公然嘲笑黨內同志涂醒哲，她迄今仍未向涂醒哲道歉。（資料照）

鄭麗文的言行，已涉及品德操守問題，令筆者想到《大學》八個步驟（八條目）中的「修身、齊家、治國、平天下」，是關於治理黨與國家的基本條件。鄭麗文的修身體現於她那句「無聊」。參選黨主席時，連國民黨員張亞中都見義勇為為涂醒哲抱不平。一個人必須通過「正心且具誠意」的修為，使自己成為有道德的人。經由「正心誠意」的歷練過程，以個人的道德人格，作為治理國家的基礎。見微知著，連道歉都說不出口的鄭麗文，卻能對習近平惺惺作態，真是莫名個其妙，何來「正心誠意」的作為？遑論更上層樓選總統！

請繼續往下閱讀...

涂醒哲擔任嘉義市長時，曾有某夫妻質疑家長會長選舉不公，在涂醒哲面前做出摔證書的不禮貌舉動。他當下不免錯愕，卻能臨危不亂，繼續接下來的頒獎過程，也不見他氣急敗壞。未久「摔證書」夫妻出面道歉，涂醒哲仍氣定神閒的表示「當下即忘不計較」。其風度對照鄭麗文當年對同志落井下石的嘴臉，鄭應感到汗顏。

涂醒哲擔任嘉義市長時，曾有某夫妻摔證書的不禮貌舉動。他當下繼續接下來的頒獎過程，也不見他氣急敗壞。（資料照）

逃避不僅可恥，對鄭麗文也無用。於情，涂醒哲年紀與輩分皆高於鄭；於理，舔耳案完全與涂醒哲無關；於法，鄭麗文不明就理混淆視聽，誤導大眾。鄭的堅不道歉始終如一，原因有二：其一是明知有錯，卻不放下身段；其二為她不認為自己有錯。她已錯過二十幾年的道歉時機，更欠缺亡羊補牢的道義。向昔日黨內同志致歉不可恥，反而能展現具擔當的大氣，毫不無聊！

（作者為嘉義市民、營造業監造）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法