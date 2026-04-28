自由開講》總預算拖到4月底才付委 立院別把延宕變常態！

◎ 再米

去年8月底送出的115年度總預算，拖到今年4月下旬才正式付委，新聞焦點竟不是審查內容，而是「終於付委」，甚至還被當成值得報導的進度。這已不是一般朝野磨合，而是連年度預算最基本的審查起點，都被拖離正常時序。

預算本來就該嚴審，國會也不是行政院的背書機器。但嚴審與拖延不是同一件事。真正的監督，是及早進入委員會，逐項質詢、逐筆刪減；不是把付委本身卡成籌碼。當送案到付委相隔數月，受損的就不只是一案進度，而是議會程序的可信度。

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115年度總預算，拖到今年4月下旬才正式付委，受損的就是一議會程序的可信度。圖為立法院。（資料照）

更現實的是，延宕早已外溢到政策執行。依目前規劃，總預算最快也要到6月中旬才可能完成三讀；國防部也指出，約780億元預算進度受影響，牽動海馬士、魚叉飛彈與F-16後續訓練。

這不只是行政部門等錢，也關係採購、訓練與對外協力能否依期推進。

有人會說，拖久一點，行政院才會把帳編得更清楚。這個理由只成立一半。因為審查越嚴，越需要早點開審，把爭點放進制度內處理；若先把程序卡住，再把延誤包裝成監督成果，留下的多半只會是政治表演，不是實質審查。對國會而言，這種拖法還會把正常程序誤變成非常手段。

總預算最快也要到6月中旬才可能完成三讀，國防部780億元預算進度受影響，牽動海馬士、魚叉飛彈與F-16後續訓練。圖為花蓮空軍基地的F-16戰機。（資料照）

所以，最該檢討的，不只是某一筆預算編得好不好，而是立法院是否還把年度總預算當成治理基本功。朝野可以爭，但不能把付委時點拖成談判工具。當「終於付委」都成了新聞亮點，受傷的就不只是行政效率，而是人民對議會專業最起碼的信任。

（作者為退休人士）

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