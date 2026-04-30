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自由開講》伊朗戰火 觸動全球經濟神經

2026/04/30 13:30

◎ 廖明輝

伊朗戰爭帶來的真正威脅，不在於摧毀多少軍事設施，而在於它同時觸動全球經濟最敏感的幾條神經：能源供應、海上航運、通膨預期與利率路徑。原本各界期待全球經濟在高通膨與升息循環後，有機會逐步回穩，沒想到中東戰火再起，讓剛剛出現的一絲喘息空間，又蒙上一層厚重陰影。

美以聯軍空襲伊朗後爆發戰爭以來，德黑蘭幾乎封鎖了荷姆茲海峽海峽，導致能源價格飆升。圖為羅馬郊外一處燃料儲存庫的儲油槽。 （法新社檔案照）美以聯軍空襲伊朗後爆發戰爭以來，德黑蘭幾乎封鎖了荷姆茲海峽海峽，導致能源價格飆升。圖為羅馬郊外一處燃料儲存庫的儲油槽。 （法新社檔案照）

在日前召開的國際貨幣基金與世界銀行春季會議，已把伊朗戰爭列為今年全球經濟討論的核心議題。原因很簡單，中東不是單純的區域問題，而是牽動全球能源命脈的戰略地帶。尤其荷姆茲海峽是全球最重要石油與天然氣運輸通道之一，只要這條航道無法恢復到戰前水準，全球企業面對的就不只是油價上漲，而是整體成本全面墊高。航運保險變貴，交貨時間拉長，企業庫存壓力升高，最終都會反映到消費者的荷包上。值得我們警惕的是停火未必等於恢復。政治人物可以宣示局勢受控，市場卻未必立即買單。航運公司、船員、保險業者對戰爭風險的記憶往往比外交辭令更長。只要市場仍擔心封鎖、襲擊或報復行動重演，即使戰火降溫，海運量也很難立刻回到原來水準。這意味著伊朗戰爭對全球經濟的傷害，未必是劇烈而短暫的震盪，更可能是漫長而持續的磨損。

從總體經濟角度來看，最麻煩的情況不是單純衰退，而是滯脹風險再起。能源價格上升，會把通膨重新推高；但戰爭與不確定性又會拖累投資與消費使成長降溫。對各國央行而言，這是最難處理局面。若為壓制通膨而維持高利率，景氣壓力會更大；若為了救經濟而過早放鬆，又可能讓物價再度失控。全球金融市場近期對長期利率與風險溢價的重新定價，已經透露出這種憂慮。這場衝擊最殘酷之處在於其不對稱性。受創最深的，往往不是財力雄厚的大國，而是能源仰賴進口、財政脆弱、外匯存底有限的發展中國家。對這些國家來說，油價上升意味著物價更高、貨幣更弱、債務更沉重，甚至引發社會不安。換句話說，戰場雖然在中東，代價卻可能由最無力承受風險的國家先吞下。富裕國家也不可能置身事外。過去幾年，主要經濟體已因疫情、升息與產業重組耗費大量財政資源，公共債務普遍攀升。如今若再遇上能源衝擊與金融市場波動，政策調節空間顯然比以往更小。世界經濟不是沒有韌性，而是韌性正在被一波又一波的危機逐漸消耗。

對台灣來說，現在最重要的是正視能源安全、供應鏈調整與財政穩健的長期考驗。圖為中火。（資料照）對台灣來說，現在最重要的是正視能源安全、供應鏈調整與財政穩健的長期考驗。圖為中火。（資料照）

對台灣而言，我們不能把AI出口熱潮視為萬靈丹。台灣今年經濟表現確有亮點，科技需求強勁，也為出口注入動能；但台灣同時高度依賴進口能源，電力結構的燃氣比重又高。只要中東情勢持續緊繃，能源成本、航運風險與輸入性通膨終究會傳導到產業與民生。AI可以撐起成長數字，卻無法取代能源安全；高科技訂單可以帶來繁榮，卻無法保證外部衝擊不會登門。伊朗戰爭給世界的不只是油價震盪，而是一堂昂貴的戰略課。它提醒各國真正需要重建的不只是戰後秩序，更是面對地緣風險時的經濟韌性。對台灣來說，現在最重要的不是對短期成長過度樂觀，而是正視能源安全、供應鏈調整與財政穩健的長期考驗。因為未來真正改變全球經濟秩序的，未必是戰爭何時結束，而是世界是否從此被迫習慣在更貴、更慢、更不穩定的條件下運轉。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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