自由開講》賴總統出訪受阻 應有的啟思

◎ 余無言

總統府日前發布，總統賴清德原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因為專機航程途經的塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等三國，遭到「無預警」取消「飛航許可」，總統專機無法繞飛，不得不臨時「暫緩出訪」！

總統賴清德原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因為專機遭到「無預警」取消「飛航許可」，不得不臨時「暫緩出訪」。（資料照）

消息傳出，國人先是到「意外」，總府出訪前，怎可能沒先去查訪，了解可行性？國人接著放眼國際局勢，不再感到「意外」，因為中國的阻力一直存在！對此，筆者得到幾點啟思！

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首先，國民黨主席鄭麗文，本月初才剛率團遠赴中國，展開6天5夜「和平之旅」，鄭麗文還與中國的習近平主席見了面，中國怎會如此不給台灣面子？鄭麗文遠赴中國，豈不是「白跑一趟」？沒錯！鄭麗文此行，就是「多此一舉」，無濟於事！

其次，面對國家的困境，各政黨應該更加團結，而非「落井下石」，或是冷嘲熱諷！藍營的趙少康做了良好的示範！趙少康抨擊中共這次做法「過頭」了，讓賴總統難堪的操作，只會讓國際社會更反感，也讓台灣內部民眾更團結。

鄭麗文與中國習近平主席見了面，中國怎會如此不給台灣面子？鄭麗文遠赴中國之行，就是「多此一舉」，無濟於事。（中央社資料照）

其三，塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等三國，在賴總統出訪前一天，從准許「飛航」，到取消「飛航許可」，國安單位「掌握」多少狀況？這不是「事後究責」，而是預防「重蹈覆轍」！賴總統仍可能「再次出訪」邦交國，總不能下次「再次」被取消「飛航許可」吧？

最後，「黑天鵝效應」（Black Swan Effect）一直都存在，只是我們經常「忽視」該效應的存在！這種無法預測、發生機率極低的「黑天鵝效應」事件，一旦發生，衝擊巨大，不是嗎？

台灣面對中國的打壓，政府應該建立對「極端風險」的「免疫力」與「應變力」，才不會再次被中國外交「突襲」，台灣只能「傻眼」徒呼「怎會這樣」？不是嗎？

（作者為教育人員）

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