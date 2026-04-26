黑熊學院》面對極權擴張 如今沒有任何國家能夠單打獨鬥

購買武器並做好準備，就一定不會受到侵略嗎？這沒有任何人敢保證。但可以肯定的是——若沒有任何準備，我們連拒絕侵略的權利都沒有。

◎ 黑熊學院

日本日前通過一個極具歷史轉折意義的決定：正式修改「防衛裝備移轉三原則」。



這取消了原本限制出口的「救難、輸送、警戒、監視、掃雷」等五類裝備，並且將開放飛彈與護衛艦等具有殺傷力的武器。



白話文來說，這代表日本正式調整了國家方針——從原本「僅為防禦」的形象，轉變成能夠「出口武器的國家」。



由於日本長期以來受限於和平憲法與「非戰原則」，防衛裝備出口僅限於救援、監視等非戰鬥用途，禁止大部分武器出口。

日本正式修改「防衛裝備移轉三原則」，面對極權擴張，如今沒有任何國家能夠單打獨鬥。（取自貼文）

這次修訂可以說改變了日本整個國家的體質。



》日本戰略從保守到主動



中國近年無論是陸海空的武力快速擴張，都打破了亞太地區長久以來的「平靜」。



如果日本要繼續固守過去「自廢武功」的狀態，在面對周邊威脅時（包含中國的軍事演習與北韓的飛彈試射），威懾力會嚴重不足。



面對極權國家的威脅卻不願意做出任何改變，那不過就是鴕鳥心態。



高市早苗今天稍早也直言：「在安全保障環境日益嚴峻的情況下，如今任何國家都無法單憑一國之力來守護本國的和平與安全，在防衛裝備方面，需要互相扶持的夥伴國。」



這項決定不僅是揭示日本不再單獨依靠「美日安保條約」，而是更全面思考了「日本究竟需要什麼樣的防衛意志」。



》民主國家的困境



當然這樣的轉變也引起日本民間不少的反彈。



感性上，絕大多數日本人討厭戰爭、討厭武器出口；理性上，民眾深知中國的擴張與威脅非常赤裸，雖然不喜歡過於「激進」，但目前似乎也未有更好的替代方案。

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日本政府修改「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針，廢除「五類型」限制，原則上將允許出口具有殺傷能力的武器。圖為最上級護衛艦「矢矧號」停靠在澳洲達爾文港。（美聯社檔案照）

這最後幾乎演變成價值觀的對立選擇：一派人認為若你不武裝自己，只會讓敵人有機可趁、見縫插針；另一派人認為，你武裝自己就是在升高情勢、惹毛對方。



台灣作為長期與中國流氓打交道的國家，我們非常清楚——「流氓不會因為你跪得漂亮，就對你客氣禮讓」。



購買武器並做好準備，就一定不會受到侵略嗎？這沒有任何人敢保證。



但可以肯定的是——若沒有任何準備，我們連拒絕侵略的權利都沒有。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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