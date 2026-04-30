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自由開講》當民進黨把中華民國舉起 國民黨反而悄悄放下

2026/04/30 17:00

◎ 木木大夫

在中共的壓力下，藍綠兩黨對「中華民國」的政治立場敘事，正逐漸發生改變；示意圖。（歐新社檔案照）在中共的壓力下，藍綠兩黨對「中華民國」的政治立場敘事，正逐漸發生改變；示意圖。（歐新社檔案照）兩岸局勢波譎雲詭，但在台灣政壇內部，一場關於「國家符號」的代理人戰爭正悄然發生位移。近日藍營政治人物再次強調中共軍事威脅僅針對「台獨」，並以「反台獨」作為兩岸對話的投名狀。然而，當我們剝開政治修辭的外衣，卻發現一個弔詭的現象：過去視中華民國為命根子的中國國民黨，正逐漸在紅線面前收斂旗幟；而過去主張「獨立建國」的民進黨，卻在現實主義的洗禮下，穩穩地舉起了這面青天白日滿地紅

一、 歷史的黃金交叉：從「建國」到「護國」

回首黨外時期與民進黨建黨初期，「台獨建國」確實是其核心神主牌。然而，從陳水扁時期的「中華民國是台灣」，到蔡英文時期的「中華民國台灣」，直至賴清德總統就職以來，始終強調依據憲政體制運作，以中華民國總統自居。

這在政治光譜上並非「騙票」，而是一種向中間靠攏的轉型。民進黨意識到，維持中華民國的現狀，就是保障台灣主權的最大公約數。諷刺的是，這套「中華民國是主權獨立國家」的論述，在邏輯上與早期的國民黨立場幾乎如出一轍，兩者在主權維護上已趨向合流

二、 消失的「各表」：模糊地帶的崩塌

國民黨長年賴以維生的「九二共識」，其核心精神在於蘇起所創的「一中各表」。在那個兩岸交流的盛事年代，台灣說台灣的「中華民國」，中共說他的「中華人民共和國」，雙方在模糊的溫床中獲取和平紅利。

但現實是殘酷的，北京從未認可過「各表」的空間。在習近平推動的「一國兩制台灣方案」下，任何主張中華民國主權獨立的聲音，無論叫「台獨」還是國民黨口中的「華獨」，本質上都是對中共政權權威的挑戰。當國民黨政治人物在「鄭習會」等場合僅強調「反台獨」，卻不敢對等要求對岸承認「中華民國存在的事實」時，那面曾經視若性命的國旗，便在不知不覺中被悄悄放下了

國民黨政治人物在「鄭習會」上僅敢強調「反台獨」，不敢要求中國承認「中華民國存在的事實」。（美聯社檔案照）國民黨政治人物在「鄭習會」上僅敢強調「反台獨」，不敢要求中國承認「中華民國存在的事實」。（美聯社檔案照）三、 國民黨的誠實義務：中華民國還是台灣方案？

鄭麗文等藍營人士論及中共飛彈僅針對台獨，這在邏輯上存在致命傷。若中共眼中不容許中華民國作為主權實體存在，那麼守護中華民國憲政體制的行為，是否也會被歸類為廣義的台獨？

國民黨有權利反對台獨，但更有義務向支持者交代清楚：在你們與中共共舞的藍圖裡，中華民國究竟還有沒有立足之地？如果為了追求兩岸交流，必須以淡化國家主權為代價；如果為了反對民進黨，不惜向「一國兩制」的預設框架靠攏，那麼國民黨正是在親手拆解自己的神主牌。

國民黨反台獨時，應該向支持者交代清楚，在他們與中共共舞的藍圖裡，中華民國的立足之地為何；圖為國民黨中央黨部。（資料照）國民黨反台獨時，應該向支持者交代清楚，在他們與中共共舞的藍圖裡，中華民國的立足之地為何；圖為國民黨中央黨部。（資料照）

結語：認同的接力賽

政治是現實的。當民進黨為了穩定政權而選擇擁抱中華民國，並在國際社會上以此身份代表台灣時，他們承接了這座島嶼的情感公約數

反觀國民黨，若持續在兩岸論述中唯唯諾諾，不敢直言「中華民國自1912年起即為獨立主權國家」的事實，那麼未來最諷刺的歷史評價將會是：當民進黨正努力把中華民國舉起時，那個百年老店，卻正悄悄地將它放下。

（作者為麻醉科專科醫師）

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