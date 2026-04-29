自由開講》當被施壓被說成自願：台灣政治話術的因果錯置

◎ 蕭錫惠

總統賴清德訪非受阻一事，柯文哲與鄭麗文都將矛頭指向賴總統，這種對因果關係主動扭曲的發言，恐會誤導民眾。（資料照、國民黨提供，本報合成）

當政治人物開始用「動機揣測」取代「事實判斷」，問題就不再只是失言，而是角色錯置。

柯文哲針對賴清德出訪史瓦帝尼受阻一事，聲稱「搞不好賴總統很高興」。問題不在立場，而在邏輯。

請繼續往下閱讀...

國家元首因外力壓迫而無法出訪，本質是主權受限。當中國壓縮中華民國的外交空間，被打壓的不是某一政黨，而是整個國家。討論的核心應是壓力如何形成、國家如何回應，而不是揣測當事人的心理。

當責任從外部壓力被轉移到內部動機，真正的加害者就被模糊。這種說法看似批評，實際是在重寫因果——把「被施壓」說成「自我選擇」。

這不是評論，這是替加害者改寫敘事。

這種錯置並非個案。鄭麗文在同一事件中的回應，也將焦點轉向內部，檢討被打壓的一方，而非直指施壓來源。當外部壓力明確存在，卻優先檢討被壓迫者，這不只是立場選擇，而是對因果關係的主動扭曲。

當外部壓力被淡化、內部責任被放大，公共討論就從「誰在施壓」，滑向「誰該為被施壓負責」。這不是監督，而是監督方向的錯置。

民主社會需要批評，但批評若建立在錯置因果之上，就不再是監督，而是誤導。政治可以對立，但不能顛倒基本事實。

當政治討論開始出現「有贓無賊」、「有受害者卻沒有加害者」的敘事時，問題就不只是語言，而是制度方向的偏移。結果被承認，責任卻被抹除，社會將逐漸習慣只看到後果，卻不再追問來源。

當討論從「發生了什麼」，變成「他是不是其實想這樣」，公共討論就會從可驗證的事實，滑向不可證偽的想像。一旦進入這個領域，真相就不再重要。

當一個社會開始習慣檢討受壓迫的一方，對施壓者卻保持沉默；當加害者可以隱身，受害者就會開始被懷疑。這不只是立場問題，而是判斷力的退化。

同樣的錯置，也出現在另一種常見論述：只敢批評民主社會，卻對極權體制保持沉默。

民主之所以可以被批評，是因為它允許批評；極權之所以少被批評，往往不是更完善，而是批評的代價更高。如果把「能被批評」當成缺點，把「不敢被批評」當成優勢，那不是追求進步，而是錯置比較基準。

極權國家之所以少被批評，不是因為它制度完善，而是批評的代價更高；示意圖。（美聯社檔案照）

當批評只落在可以說話的地方，而避開不能說話的地方，那就不再是監督，而是一種選擇性的沉默。

真正需要警惕的，不是批評太多，而是連「該批評誰」都開始變得模糊。

當責任無法被指出，錯誤就會被不斷複製。

真正危險的，不是立場不同，而是連「誰在施壓」都可以被改寫。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法