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自由開講》一中各表，為什麼在邏輯上根本不存在？

2026/04/30 12:30

◎ 顧衡

在公共討論中，「一中各表」常被描述成一種務實而溫和的政治語言。它聽起來像是在說，雙方各自表述、互不衝突，把爭議暫時擱置，交給未來與時間解決。然而，如果暫時不談情緒與歷史，只用最基本的邏輯來檢視，就會發現這個說法在結構上其實難以成立。若「各表」真的存在，至少必須滿足一個基本條件：雙方在同一個國際平台上，擁有對等的表述權。否則，就不構成「各自表述」，而只是各自對內的政治敘事

如果一方只能在國內對自己人表述，卻在國際場合無法發聲，那就不是「各表」，而只是被限制的單向表達。近日總統出訪，因遭遇中共打壓，導致部分國家不敢發放航道飛航許可。當一個政治實體連在國際空域的基本通行，都會受到另一方以主權名義加以限制時，所謂「互不否認、各自表述」的空間，在實際運作中其實並不存在。換句話說，如果一方的表述，必須在另一方默許或迴避之下才能進行，那就不構成權利，而只是一種暫時被容忍的空間。

總統賴清德原定4月29日啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼，卻因中共打壓，導致塞席爾、模里西斯與馬達加斯加三國家取消其專機飛航許可。（資料照）總統賴清德原定4月29日啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼，卻因中共打壓，導致塞席爾、模里西斯與馬達加斯加三國家取消其專機飛航許可。（資料照）因此，在邏輯上會出現一個無法迴避的矛盾：如果「各表」成立，中華民國就必須能被表述；但只要中華民國能在國際場合被表述，就已經違反了「一個中國原則」。這兩者無法同時成立，這是結構上的根本互斥。有人認為，「一中各表」本來就是一種模糊策略，不必用嚴格邏輯檢驗。然而，模糊或許可以暫時延後衝突，但無法支撐一個長期穩定運作的制度。任何政治主張，至少都必須通過一個基本檢驗：在現實情境中，是否能持續運作而不自我矛盾。如果一個主張在具體情境中反覆失效，其本身自然無法成立。

若要用一個比喻來說明，「一中各表」更像是一種被刻意維持的模糊狀態，在不同情境下，中華民國時而被承認存在，時而又被排除於外。這種狀態，近似於一種「薛丁格的中華民國」，在政治語言中同時被允許存在，卻又在現實制度中被否定存在

然而，量子力學中的不確定性可以存在於微觀世界，政治制度卻無法建立在這種同時存在與不存在的條件之上。這種在「存在」與「不存在」之間切換的狀態，或許可以暫時維持語言上的平衡，但無法成為制度性的基礎。指出這種矛盾，無關否定任何歷史情感或政治立場，只是回到一個最基本的問題：當一個概念在邏輯上無法自洽、在現實中無法運作時，它究竟是在描述現實，還是在延後面對現實？

「一中各表」像是一種被刻意維持的模糊狀態，在不同情境下，中華民國時而被承認存在，時而又被排除於外；示意圖。（路透檔案照）「一中各表」像是一種被刻意維持的模糊狀態，在不同情境下，中華民國時而被承認存在，時而又被排除於外；示意圖。（路透檔案照）（作者為長期研究歷史與社會結構的寫作者）

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