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自由開講》社工被判刑，制度才該被審判

2026/04/29 15:00

◎ 陳清雲

剴剴案社工遭法院以當事社工「自願承擔保護義務等保證人地位」為由，以過失致死遭判刑二年，引起社工界反彈。（資料照）剴剴案社工遭法院以當事社工「自願承擔保護義務等保證人地位」為由，以過失致死遭判刑二年，引起社工界反彈。（資料照）

剴剴案的一名社工被依過失致死判刑兩年，引爆全國社工怒火。短短數日，萬人連署、千人上街。這不是單一案件的情緒反彈，而是制度長期失衡的警訊。

問題不只在判決本身，而在於我們是否已把一個原本「助人」的專業角色，推向「為一切結果負責」的最後承擔者。

本案關鍵，在於法院依《刑法》第十五條認定社工具有「保證人地位」，亦即對結果負有防止義務，未防止即可能負刑責。從法理上看並非全然無據，但這樣的認定，是否貼近現場實務？還是忽略了社工工作的現實條件？

《刑法》第15條。（擷取自全國法規資料庫網站）《刑法》第15條。（擷取自全國法規資料庫網站）

社工不是警察，沒有強制力；不是法官，沒有裁量權；更不是全天候監控者。多數第一線社工，同時承接數十甚至上百件個案，在人力不足、資源有限、跨機關協作斷裂的情況下，卻被要求對個案最終結果負責。這不只是失衡，而是將整體風險轉嫁給最基層的執行者。

說得更直白：這是一種制度性的卸責。當制度出現破口，責任不是往上追，而是層層往下壓。從政策設計、預算配置，到跨部門協調與監督機制，任何一環出問題，最後卻由第一線社工承擔刑事責任。這樣的責任結構，既不公平，也無助於避免下一個悲劇。

當社工開始擔心「要不要先存一筆保證金，才敢繼續工作」，這已不是個人焦慮，而是制度亮起紅燈。

若此判決見解成為常態，後果不難想像：高風險、低保障的職業將無人願意投入。人力流失、經驗斷層、服務品質下滑，最終受害的，仍是最弱勢的兒少與家庭。屆時流失的，不只是社工，而是整個社會安全網的支撐。

因此，真正該檢討的，不只是個案責任，而是制度本身：

首先，責任界線必須重建

社工的職責在於評估風險、連結資源、提供支持，而非對所有結果負無限責任。應透過立法或明確指引，界定「保證人地位」的適用範圍，避免法律責任無限擴張，讓專業在合理風險下運作，而不是在恐懼中執業。

其次，國家必須承擔最終責任

兒少保護從來不是單一專業可完成，而是社政、警政、醫療、教育等多體系協作的結果。當系統失靈，不應只追究社工。國家既是制度設計者，也是資源分配者，更應是責任的最終承擔者，而不是把基層推上風口浪尖。

第三，待遇與支持必須到位

長期以來，社工面臨低薪、高工時、高壓力的結構困境。當責任加重、風險提高，卻沒有相應的薪資、訓練與法律保障，這不是專業要求，而是制度剝削。若政府真心補強社安網，就應從人力編制、薪資制度、督導支持到職場安全全面改革，而不是只靠口號與SOP粉飾太平。

針對剴剴案，社會制度有三方面該檢討：責任界線必須重建、國家必須承擔最終責任，以及待遇與支持必須到位；圖為行政院。（資料照）針對剴剴案，社會制度有三方面該檢討：責任界線必須重建、國家必須承擔最終責任，以及待遇與支持必須到位；圖為行政院。（資料照）

這起事件也對司法體系提出警訊。法律適用不能只停留在抽象條文的推論，更應理解實務限制與現場條件。若忽略制度缺陷，僅以個人責任作為裁判依據，最終只是找到一個承擔責任的人，而非真正實現正義。

社工不是神，更不該成為國家失能下的替罪羊。

一個成熟的社會，應讓專業安心發揮，而不是讓善意變成風險。當制度失靈時，該被審判的，從來不只是個人，而是整個不斷將責任下移的體系

（作者為立法院法制局前局長）

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