自由開講》黃偉哲接力賴清德，亞太球場實現棒球經濟學！

◎ 洪億鼎

2026年，台南亞太棒球村7座球場全數啟用，成為國內棒球界的重大建設。（南市府提供）

位於台南的亞太棒球村，七座球場至今年（2026）已全數啟用，成為國內棒球界的重大建設，從今年（2026）賽季以來，累積進場人次達8萬9千人，超越台中洲際棒球場及新北新莊球場，全國僅次樂天桃園球場，成績相當亮眼，也帶動大量球迷至台南消費，創造新一波的運動經濟。

回顧亞太棒球村的起源，從賴清德擔任市長時籌劃，總經費達34億，李孟諺代理市長時動土少棒球場，黃偉哲擔任市長時，2019完工第一座少棒球場，2021年開工成棒球場。至今年（2026）陸續啟用內野練習場、室內投打練習場等共七座。

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雖然這七座球場曾公開招標，但最後被統一獅拒絕認養，不過市府還是釋出誠意，由統一獅以日租的方式承租成棒主球場，成為國內最新的職棒球隊主場。在開幕時迎來2萬5千名的觀眾，不少北部球迷南下觀賽，卻能在晚上11點前回到北部家中，表示市府交通接駁完善，比以前的市區舊球場更便利。

台南亞太棒球村7座球場曾公開招標，雖被統一獅拒絕認養，但市府仍釋出誠意，由統一獅以日租方式承租成棒主球場；圖為統一獅領隊蘇泰安。（資料照）

根據各球隊主場今年（2026）的統計，樂天桃園球場累積人次最多約13萬8千人，平均一場球賽有1萬1千人。第二名是統一獅向南市府日租的亞太成棒主球場，累積至今已8萬9千人次，平均一場有9千9百人，超過以前在舊球場的平均7千6百人。人次最少的則是高雄澄清湖棒球場，目前累計約7萬6千人次，平均一場僅7千6百人，是各縣市今年人次的主場。

若以研究調查單位的統計，平均一位球迷到場看球，平均花費約1545元，從亞太球場今年的成績來看，已創造約1億3千七百萬的經濟效益！

可見台南市政府從賴清德到黃偉哲歷任市長的策略正確，在球團無力蓋球場的情況下，由市政府獨力出資建設，為往後的基層棒球著想，事實上也讓球迷到台南觀賽更踴躍，人次平均成長25%，並且從最後一名衝到全國第二。

今年（2026）更由市府投入一千多萬改善，達到職棒水準。可見市府建設，對於人次成長功不可沒，也讓統一獅不必投入球場建設經費，就能享用全國最新的戶外球場。

在球團無力蓋球場的情況下，由台南市府獨力出資建設，讓球迷到台南觀賽更踴躍。（資料照）

對於近期發生的球場排水問題，其實僅限外野與圍欄區，草皮排水就現場球迷觀察仍是正常。且過去新莊球場、桃園球場都曾發生積水問題。

積水原因其實不是排水設計，而是日常維護的問題，就像浴室水管平時就要清理，專業的球團在使用球場時，更應該注重的日常維護。而這次是市府最早發現紅土淤積，也著手出資解決。也期待統一獅球團能珍惜公共建設，亞太球場確實帶動棒球觀賽人次的成長，接下來的經營需要球團放下身段，與市府協商認養，畢竟市府已經完成34億的建設，如果球團能夠有相應的投資增加，才能夠不辜負球迷的期待，挑戰全國第一的主場人數。

（作者為台南人，職棒球迷）

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