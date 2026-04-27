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自由開講》柯文哲當香燈腳爽喊：「沿路吃東西都不用錢」

2026/04/27 10:30

◎ 李欣芬

民眾黨創黨主席柯文哲日前參與媽祖進香當香燈腳，接受媒體訪問時笑稱，「沿路吃東西都不用錢」。（翻攝自柯文哲IG）民眾黨創黨主席柯文哲日前參與媽祖進香當香燈腳，接受媒體訪問時笑稱，「沿路吃東西都不用錢」。（翻攝自柯文哲IG）

看一個人的家教如何？就看他吃飯的情形就知道了。民眾黨創黨主席柯文哲沒教養的餐桌禮儀，大家只看到他不顧同桌人的感受，貪婪地將數盤小菜掃進自己的碗裡面，其實最可怕的一幕成了漏網鏡頭

四月初柯文哲赴嘉義輔選張啓楷時，與民眾黨員吃雞肉飯那一場，他瘋狂地扒飯之後，飯粒就像瀑布一樣從他嘴裡掉出來，不但掉到碗裡、也掉到了桌上，然後他用手把桌上的飯粒撿起來，像丟垃圾一樣甩進碗裡，接著再繼續扒飯……。他狼吞虎嚥的樣子，就像豬隻吃餿水似的，真恐怖！

日前民眾黨開除了中配李貞秀的黨籍後，李幾乎上遍藍綠節目噴擊民眾黨，柯文哲為了搶回媒體聲量，率領黃國昌等黨員蹭白沙屯媽祖的進香活動，在接受媒體訪問時竟說出，當香燈腳沿途「吃八天不用錢」是最快樂的事，消息一出，網路譁然！

相信參與媽祖進香，百分之九十九點九的人會覺得最快樂的是能接近媽祖、受媽祖的神恩福澤；若只是為了吃喝，又有幾個會徒步走好幾天，又累又熱，甚至還請假或店休，光損失的收入都不知能吃多少餐了！當聽到柯文哲嘴巴說，參與進香最大的快樂是吃都不用錢時，我感覺聽到柯文哲內心深處的聲音：「參與政治的好處是很多人會給我錢，這也是讓我感覺到最快樂的事！」

江山易改，本性難改，柯文哲貪財又貪吃，他坐辦公室踩飛輪收錢收到手短，進香一路吃免錢吃到嘴軟，真痟貪！

二0二五年元旦，柯文哲與柯媽媽去新竹城隍廟參拜，隔天柯文哲遭收押禁見；而此次他在白沙屯媽祖進香活動中「蹭熱度」時引發的不敬神言論，相信媽祖會聽到他的心願，讓痟貪的他趕快進龜山去，就可以吃十七年免付費的三餐，外加住宿免費，且二十四小時保全也免費的

筆者稱，柯文哲日後若進位於桃園龜山的台北監獄，就可以有17年免費的三餐、住宿，連24小時保全也免費的。（資料照）筆者稱，柯文哲日後若進位於桃園龜山的台北監獄，就可以有17年免費的三餐、住宿，連24小時保全也免費的。（資料照）

（作者為台灣教授協會會員）

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