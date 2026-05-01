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自由開講》資深公務員的「工作暫停鍵」

2026/05/01 10:30

◎ 黃瑞培

立院朝野黨團協商「一一五年度中央政府總預算案」，終於達成付委審查共識。（資料照）立院朝野黨團協商「一一五年度中央政府總預算案」，終於達成付委審查共識。（資料照）

立法院朝野黨團協商「一一五年度中央政府總預算案」，終於達成付委審查共識，行政院則須在半年內提出軍警消退休金保障修法。

公職人員退休金保障，固有助於留才，惟從「停砍公教年金所得替代率」、「按消費者物價指數累計成長率調整」到近期研擬調高「再任薪酬天花板」…等措施，悉皆嘉惠「支領月退休金」人員

反觀，公務人員月退休金起支年齡，從年改前的五十歲，今已躍升至六十五歲。對在職公務人員而言，即便退休待遇再好，退撫基金繳納年資再長，年齡一旦未達門檻，就只能望門興嘆！難怪許多資深公務員，儘管視力、體力退化，仍堅持工作到屆齡，其實情非得已。

筆者建議，除了放寬公務人員的月退休金起支年齡外，《公務人員留職停薪辦法》第五條應增列「符合自願退休條件，但尚未屆齡」亦得申請留職停薪，讓公務員在符合退休資格後，可適時按下工作暫停鍵，為工作與生活緩衝；公務機關不僅減省薪資支出，更可透過職務代理培植儲備人才，讓公務運作順利接軌。

《公務人員留職停薪辦法》第五條。（擷取自全國法規資料庫網站）《公務人員留職停薪辦法》第五條。（擷取自全國法規資料庫網站）

（作者為高階醫管師）

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